Adif inicia la segunda fase de las obras de la nueva estación de Bidebieta-Basauri

Obras en la estación de Bidebieta-Basauri - ADIF

BILBAO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adif va a iniciar la segunda fase de las obras de integración ferroviaria y de construcción de la nueva estación de Bidebieta-Basauri, una actuación que, con una inversión superior a los 24 millones de euros, contribuirá a fomentar la movilidad sostenible y a mejorar la integración urbana del entorno.

En esta etapa, los trabajos se trasladan del lado oeste al lado este de la estación, lo que permitirá abordar la construcción de la estructura en esa zona, que es la que ha mantenido el servicio ferroviario hasta el momento. Este cambio resulta "clave" para avanzar en la ejecución de la nueva estación, según ha destacado Adif.

Para llevar a cabo esta transición, y compatibilizar las obras con la prestación del servicio ferroviario, es necesario realizar diversas adaptaciones en la infraestructura y en el uso de los espacios, que precisarán de la interrupción del tráfico en el periodo del 4 al 9 de julio.

Durante estas jornadas, se pondrá en servicio la vía 1, se tenderá catenaria, se implantarán los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones, y se modificarán los baipases instalados para la primera fase. Además, entrará en funcionamiento el andén provisional que garantizará la continuidad del servicio a los viajeros mientras se completa la ejecución de la obra.

Finalizado este proceso, y una vez fuera de servicio la vía 2, se abordará la construcción de la estructura de la nueva estación y de la losa superior en el lado este. Posteriormente, se iniciarán los trabajos de arquitectura y de las instalaciones de la estación.

En esta fase, la actual estación dejará de prestar servicio de pasajeros, que será asumido por el andén provisional hasta la puesta en funcionamiento definitiva de la nueva estación. Para ello, el acceso a este andén se realizará desde la plaza situada entre la avenida Agirre lehendakaria y la calle Fauste.

OBRAS DE LA PRIMERA FASE

Hasta el momento, las obras se han ejecutado en el lado oeste de la estación, donde se han eliminado las vías existentes, se ha procedido a la demolición del andén central, además de haber realizado todos los trabajos previos de canalización y desvíos necesarios.

También se han realizado las cimentaciones y alzado del muro del lado oeste, las cimentaciones mediante micropilotes de la pantalla antirruido, y el andén provisional. Del mismo modo, se ha ejecutado la cimentación de los pilares de la losa, y de los ascensores que darán acceso desde el edificio superior a los andenes, en el lado oeste del futuro edificio de la estación.

Igualmente, se han colocado las placas de entreplanta correspondientes tanto a la futura plaza superior como al nivel de acceso. El conjunto formado por la losa y el edificio permitirá generar un nuevo espacio urbano que mejorará la conexión entre ambos márgenes del ferrocarril.

Las obras, que incluyen la reordenación de vías y andenes, así como un nuevo edificio de estación, dotarán a las instalaciones de mejor funcionalidad y accesibilidad para los viajeros, al tiempo que se promoverá la integración urbana del ferrocarril en el municipio, conectando los barrios de San Fausto y Bidebieta.

Todo el proyecto, de gran complejidad, se realiza manteniendo el servicio ferroviario de la línea, si bien las circulaciones se ven afectadas a lo largo de las actuaciones, al quedar en trayecto en vía única.

TRANSFORMACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BIDEBIETA-BASAURI

El proyecto contempla tres grandes líneas de actuación: la prolongación hacia el norte de la losa que cubre actualmente las vías, lo que facilitará la permeabilidad entre ambos márgenes; la construcción del nuevo edificio de viajeros sobre dicha losa; y la renovación integral de la playa de vías y de los andenes.

Las actuaciones se desarrollan a ambos lados de la actual estación de Bidebieta-Basauri, en una longitud aproximada de 1,1 km sobre el paso inferior de la Avenida Lehendakari Aguirre y bajo la plaza de San Fausto.

La obra implica la transformación de las instalaciones ferroviarias, con el levante de las tres vías actuales, y la demolición de los dos andenes para configurar una nueva instalación con dos vías y un andén central. Asimismo, se instalará una nueva Línea Aérea de Contacto (catenaria), entre a otros elementos de la superestructura.

La nueva estación se enmarca en los compromisos adquiridos por Adif con el Ayuntamiento de Basauri para la mejora de la accesibilidad, funcionalidad e integración en la nueva trama urbana, contribuyendo así al desarrollo de una movilidad más sostenible y a cohesionar el barrio de San Fausto/Bidebieta y el municipio.