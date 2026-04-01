Adjudicadas por 962.000 euros las obras para la renovación del césped artificial en los campos de Zaramaga y Adurtzabal

La inversión en Zaramaga ascenderá a 352.114,72 euros - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha adjudicado las obras para la renovación del césped artificial en los campos de Zaramaga y Adurtzabal, que supondrán una inversión global de 962.020,20 euros (IVA incluido) para dotar a ambos espacios de una moderna superficie de juego de última generación.

La modernización de Adurtzabal requerirá de una inversión de 609.905,42 euros, a través de una intervención que incluirá la instalación de césped artificial y la reposición de canaletas, sustitución de los cañones de riego, ejecución de nuevo asfalto, cambio de porterías, recolocación de banquillos existentes e instalación de protecciones y nuevas redes de protección en el fondo norte.

La inversión en Zaramaga ascenderá a 352.114,72 euros, con los que, además del tapete, se van colocar nuevas canaletas en el borde del campo, renovar el sistema de riego, revisar la base de asfalto, cambiar las porterías e instalar nuevos banquillos, y colocar nuevas redes de protección tras las porterías y en los campos de fútbol 7, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Ambos trabajos han sido adjudicados a la firma Fieldturf Poligras y cuentan con un plazo de ejecución de doce semanas cada uno. El concejal de Modelo de ciudad y Urbanismo, Borja Rodríguez, ha explicado que la superficie actual de ambos campos ha de ser sustituida y que, tras la ejecución de los trabajos, tanto Adurtzabal como Zaramaga "contarán con un césped de última generación, compuesto por polietileno de alta densidad y combinando dos tonalidades de color verde".

La lámina verde de los renovados campos de Adurtzabal y Zaramaga se instalará sobre una base elástica prefabricada, en lugar de tener como hasta ahora los rellenos habituales de caucho o arena, lo que mejora las condiciones del césped y es más sostenible desde el punto de vista ambiental.

Esta es la última evolución de los sistemas de hierba artificial y se basa en un producto reciclado hecho de espuma de polietileno unida térmicamente. Además, esta espuma proviene de residuos de producción y no contiene contaminantes.

Al carecer de esa arena o relleno elástico, no se genera un aumento de temperatura de la superficie del terreno de juego, se reducen de manera notable las tareas de mantenimiento y de abrasión sobre las y los jugadores que disputen los partidos en Zaramaga y Adurtzabal.

Los campos con rellenos termoplásticos posibilitan que los alrededores del campo permanezcan limpios y que las y los jugadores no se lleven las botas o la ropa llenas de virutas de caucho o arena, que terminan en las lavadoras de los domicilios cuando se lavan las prendas empleadas en los partidos.

OLARANBE

Este nuevo sistema se aplicará también en la renovación que se está llevando a cabo en el Campo 3 de Olaranbe. Las obras de este complejo comenzaron el pasado mes de febrero y afrontan durante esta semana la fase de extendido y pegado de la nueva superficie.

La próxima semana se acometerán los marcajes y, si la climatología no afecta al normal desarrollo de los trabajos los trabajos estarán finalizado para mediados de abril.