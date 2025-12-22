La administración de Artea, en Leioa, vende parte del 78.477, primer cuarto premio del Sorteo de Navidad

Dos niños del Colegio de San Ildefonso, cantan los números premiados durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. - Eduardo Parra - Europa Press

BILBAO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La administración del centro comercial Artea de la localidad vizcaína de Leioa ha vendido parte del 78.477, agraciado con el primero de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 200.000 euros a la serie.

El número ha sido cantado a las 09.53 horas en el séptimo alambre de la segunda tabla y ha sido vendido en varias administraciones del Estado, entre ellas la número 4 de Leioa, ubicada en Artea, que tenía asignada una serie.