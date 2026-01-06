La administración Loterías Carrera, en Bilbao, reparte 200.000 euros del primer premio de El Niño

Celebración ante la administración Loterías Carrera, en Bilbao, que ha repartido 200.000 euros del primer premio de El Niño - H. BILBAO - EUROPA PRESS
BILBAO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -
La administración Loterías Carrera, ubicada en el número 8 de la calle Hurtado de Amezaga, en Bilbao, ha repartido 200.000 euros del número 06703 del primer premio de el sorteo del El Niño, al vender un décimo de este número a través de máquina.
En declaraciones a Europa Press, Antton Garro, responsable de la administración ha mostrado su alegría "igual que si hubiera repartido millones de euros". Solo hace año y medio que se hizo con el negocio, por lo que ha celebrado dar un premio gordo de este calibre por primera vez.
Varias personas se han acercado hasta el establecimiento para celebrar el premio y descorchar la botella de champán de rigor, ante la presencia de numerosos medios de comunicación.