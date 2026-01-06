La Administración de la Plaza de la Constitución de Vitoria reparte 200.000 euros con un décimo del primer premio

Roberto Pinedo Uriarte, propietario de la administrración número 7 de Vitoria, que ha vendido un decimo del primer premio de El Ni ño - CARLOS GONZÁLEZ - EUROPA PRESS
La Administración de la Plaza de la Constitución numero 7 de Vitoria ha vendido un décimo por terminal del número 06703, agraciado con el primer premio del sorteo extraordinario de El Niño, y ha repartido 200.000 euros, lo que ha supuesto toda una "alegría" para su responsable, Roberto Pinedo Uriarte.
En declaraciones a Europa Press, Pedro ha dicho que no sabe a quién se le ha vendido ni cuándo, pero está "contento y feliz" de haber repartido "un trozo" del primer premio de la lotería en este día de Reyes.
"Hemos repartido otros premios en otras ocasiones pero menores, no tan llamativo como este primer premio, y llevamos ya aquí 40 años. Tenemos cariño a este sorteo de El Niño", ha afirmado.
Pinedo ha señalado que, de esta forma, se empieza bien este 2026, y más la persona agraciada con los 200.000 euros. "Siempre viene bien", ha añadido.
Por otra parte, también se ha vendido a través de máquina otro décimo del 06703 en la administración de lotería situada en el centro comercial Mamut de Oiartzun (Gipuzkoa), por lo que ha repartido, al menos, otros 200.000 euros.