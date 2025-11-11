AEDAS Home obtiene licencia de obra para la construcción de 104 viviendas en Barakaldo (Bizkaia)

Archivo - Recreación panorámica de la futura promoción de AEDAS Home en Barakaldo (Bizkaia). - AEDAS HOMES - Archivo

BILBAO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

AEDAS Homes ha obtenido la licencia de obra para su proyecto 'Fiora', que incluye la construcción de 104 viviendas en la localidad vizcaína de Barakaldo, junto al parque Serralta. Está previsto que los primeros inmuebles de la promoción comiencen a entregarse a finales de 2027.

De este modo, la compañía "sigue dando pasos firmes en el desarrollo de proyectos en Bizkaia", territorio en el que 'Fiora' es su "gran proyecto" en el Gran Bilbao.

En palabras de la gerente de AEDAS en la Dirección Territorial Norte, Begoña de la Joya, "con la obtención del permiso de obra, AEDAS Homes vuelve a demostrar su gran capacidad de gestión y su compromiso con los clientes cumpliendo los plazos estipulados. En apenas 10 meses, la compañía ha logrado el permiso de construcción para Fiora, poniéndose también de manifiesto el buen hacer y profesionalidad de los responsables del Ayuntamiento de Barakaldo".

La obtención de licencia de obra, ha destacado la promotora, es "el paso administrativo más importante y relevante" en un proyecto y supone que "en unas semanas" 'Fiora' comenzará a "hacerse realidad".

La promoción estará integrada por 104 inmuebles, de una, dos, tres y cuatro dormitorios, con garaje y trastero, en los que "se han primado al máximo los espacios amplios y la luz natural a través de grandes ventanas y terrazas en todas las unidades", que se reparten en un edificio de cinco alturas y una torre de nueve plantas.

AEDAS Homes prevé iniciar la construcción en este último trimestre de 2025 y, según ha indicado De la Joya, se ratifica la fecha prevista de entrega de las viviendas para el último trimestre de 2027.

FUERTE DEMANDA DE VIVIENDA EN GRAN BILBAO

La gerente de AEDAS en la Dirección Territorial Norte ha destacado que el proyecto "está dando respuesta a la fuerte demanda de vivienda de obra nueva que existe en Barakaldo y en todo el Gran Bilbao".

En este sentido, ha señalado que que "la variada oferta de tipologías" de los pisos está resultando "perfecta para 'singles', parejas jóvenes, familias en crecimiento o consolidadas e incluso inversores que compren para alquilar". Según ha explicado, la promoción, que salió a la venta en verano, ha vendido ya más del 20% de la oferta.

De la Joya ha incidido, asimismo, en "la calidad de las viviendas y su alto nivel de sostenibilidad", con doble calificación energética A "gracias a medidas como la aerotermia para el suelo radiante, paneles fotovoltaicos o preinstalación para puntos de recarga de vehículos eléctricos".

Por otra parte, ha resaltado que la promoción se ubicará junto al Parque Serralta, un espacio verde concebido por el arquitecto londinense David Chipperfield y el paisajista belga Peter Wirtz de casi 60.000 metros cuadrados, que "hace, a la vez, de nexo" entre los barrios de Lutxana, Cruces y Llano.

También ha destacado la "privilegiada localización" de esta zona "cercana al BEC, al Hospital Universitario de Cruces, a centros educativos y a un paso de la mayor superficie comercial del País Vasco", además de estar "a sólo cinco minutos andando" de estaciones de Metro y de Cercanías de Renfe y tener "conexiones con las principales vías rápidas de la ciudad".