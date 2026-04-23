Aernnova y la Escuela de Ingeniería del País Vasco lanzan la beca Iñaki López Gandásegui para formación de estudiantes

Archivo - Arennova - AERNNOVA - Archivo

BILBAO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La aeronáutica Aernnova y la Escuela de Ingeniería del País Vasco, a través de su Fundación, han puesto en marcha la beca Iñaki López Gandásegui, en honor a quien fuera fundador y presidente de Aernnova, recientemente fallecido, para apoyar a estudiantes en su formación.

El acuerdo ha sido suscrito este jueves por el director de la Fundación Escuela de Ingeniería de Bilbao, Francisco Javier Campa Gómez, el director general corporativo de Aernnova, Hipólito Suárez, y Gonzalo López Garmendia, consejero delegado de Kaizaharra e hijo de Iñaki López Gandásegui.

El objetivo de la beca es fomentar la formación de estudiantes de primer nivel para que puedan acometer los desarrollos tecnológicos necesarios en el sector aeronáutico industrial vasco, la automatización de procesos, la robotización, la digitalización y otras tecnologías orientadas a lograr una industria más puntera y eficiente.

En este marco, la iniciativa busca atraer estudiantes con alto potencial, apoyar su acceso a una educación de excelencia, impulsar el desarrollo de su liderazgo y de sus habilidades profesionales, y, al mismo tiempo, contribuir a crear una cantera de talento para la empresa.

Para ello, Aernnova se compromete a aportar 50.000 euros anuales que se materializarán en la concesión de dos becas por importe de 25.000 euros cada una de ellas, para ayudar a completar los estudios de dos estudiantes del Máster Universitario en Ingeniería Industrial de la Escuela de Ingeniería de Bilbao (UPV/EHU), que deseen mejorar su formación con una doble titulación en el ámbito de los convenios internacionales que la Escuela tiene firmados con Universidades de reconocido prestigio.

Aernnova, como complemento a la beca, ofrecerá a los estudiantes la posibilidad de incorporarse a la compañía. La beca está destinada a candidatos que posean un expediente brillante y presenten una memoria al inicio y final de su estancia. Asimismo, los estudios que se pretendan cursar en las Universidades de destino deberán contener materias afines a las actividades desarrollas por la empresa alavesa.