El aeropuerto de Bilbao cierra junio con 735.286 pasajeros, un 7,2% más que en el mismo mes de 2025

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BILBAO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Bilbao (Loiu) cerró el mes de junio con un total de 735.286 pasajeros, un 7,2% más viajeros que los registrados en el mismo mes de 2025, según han informado fuentes de Aena.

En cuanto a la tipología de los viajes en el aeropuerto vizcaíno, la cifra de pasajeros comerciales domésticos ha caído un 1,5%, hasta los 363.126 viajeros, mientras que, por el contrario, el pasaje internacional ha aumentado el mes pasado un 17,3%, hasta alcanzar 371.096 pasajeros comerciales. La operativa aérea también ha crecido en junio, con 5.365 movimientos de aterrizaje y despegue, un 1,7% más.

En cuanto a los datos acumulados durante el primer semestre del año, la operativa entre enero y junio ha alcanzado los 26.680 movimientos de aeronaves, un 1,8% más que en el mismo periodo del año pasado.

Mientras tanto, el aeropuerto ha registrado un total de 3.561.350 pasajeros en los primeros seis meses de ejercicio, un 8,1% más que en el mismo periodo de 2025.