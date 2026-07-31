Los aeropuertos vascos programan 22.655 vuelos este primer fin de semana de agosto, un 2,9% más que en 2025

Archivo - Los aeropuertos vascos prevén operar un total de 879 vuelos en este puente de mayo - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos vascos han programado un total de 22.655 vuelos este primer fin de semana de agosto, desde este viernes y hasta el domingo día 2, lo que supone un 2,9% más de operaciones que las realizadas entre el viernes, 1 de agosto, y el domingo, 3 de agosto, del pasado año.

Según han informado fuentes de Aena a Europa Press, por jornadas, los tres aeropuertos vascos fletarán 7.515 vuelos este viernes, 7.593 este sábado y 7.547 el domingo.

Por aeródromos, el de Bilbao es el que más operaciones llevará a cabo (493), muy por encima de las 427 del pasado año por estas mismas fechas. Este viernes son 176 los vuelos previstos, mañana serán 150 y el domingo un total de 167.

El Aeropuerto de San Sebastián sumará 38 vuelos (14 hoy, 10 mañana y otros 14 el domingo), por debajo de los 50 del pasado año, y el Aeropuerto de Vitoria alcanzará las 19 operaciones (dos más que en 2025) a razón de ocho hoy, tres mañana y ocho el domingo.