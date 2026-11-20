MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este viernes de la posible presencia de 'Salmonella enteritidis' en lotes de huevos de la marca Eroski, según ha tenido conocimiento a través de una notificación de las autoridades sanitarias del País Vasco.

El producto afectado es 'Huevos frescos de gallinas sueltas en el gallinero', de tamaños M, L y XL, en formatos de 1 docena, 0,5 docena o 1,5 docenas, con números de lote 0222F XXXX, correspondiendo XXXX a la numeración por fecha de consumo preferente desde 22/11 a 01/12.

Los números EAN de los productos son 8480010184778 para 'Huevo fresco L Suelo'; 8480010184785 para huevo fresco M Suelo; 8480010190106 para 'Huevo suelo L'; 8480010190076 para 'Huevo suelo M/L' y 8480010196733 para 'Huevo fresco suelo L/XL'.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Comunidad de Madrid, Murcia y País Vasco, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras CCAA.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La AESAN ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En caso de haberlos consumido y presentar síntomas compatibles con la salmonelosis, principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, ha aconsejado acudir a un centro de salud.