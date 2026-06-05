AFARABA gana el 'Cascabel de Oro' de la ONCE de Vitoria-Gasteiz

Carrera de Cascabeles - ONCE

VITORIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

AFARABA, la Asociación de Alzheimer y otras demencias de Álava, ha resultado ganadora del 'Cascabel de Oro' de la ONCE de Vitoria-Gasteiz, a través de la votación popular 'online' que ha tenido lugar durante las últimas semanas, para poner en valor la "intensa labor de carácter social" que lleva a cabo dicha entidad.

La asociación recibirá el galardón este sábado, tras la celebración de la XXIX Carrera de Cascabeles que organiza ONCE Euskadi, a las 11.00 horas, en la Plaza Santa Bárbara, bajo el lema 'Tecnología con inclusión-TECNOINCLUSIÓN'.

La popular carrera invitará a la ciudadanía a ponerse en la piel de las personas ciegas, participando en un recorrido urbano portando un antifaz y siendo guiada por otra persona, con el fin de "sensibilizar" a la ciudadanía de la realidad de las personas con discapacidad visual a favor de una sociedad inclusiva.