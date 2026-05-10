Afectados por impago de lotería de Navidad del club de rugby de Igorre elevan a 286 las participaciones vendidas de más

Archivo - Administración númro 1 de Igorre, donde se vendió parte del tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025 - H.BILBAO-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Afectados por el impago de la lotería de Navidad del club Zekorrak Rugby Taldea de Igorre (Bizkaia) han elevado hasta 286 las participaciones vendidas de más del número 90.693, que se llevó el tercer premio del sorteo de Navidad y que no han podido ser cobradas.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de los afectados, aunque el club afirma que vendió "por error" 225 participaciones de más, ellos han confirmado que la cifra sería más elevada y serían 286.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el premio era de 10.000 euros por participación, serían 2,8 millones el dinero pendiente de que sea abonado a las personas que tienen participaciones premiadas.

La dirección del club explicó que se dieron cuenta el pasado martes del error cuando se agotó el dinero del premio y seguían teniendo alrededor de un centenar de personas que aún no habían cobrado, al no haber consignado en la Administración de Loterías todas las papeletas vendidas. Se trata de boletos de 5 euros en las que se jugaban 4 y 1 euro era de donativo.

Las mismas fuentes han mostrado su malestar con el club porque todavía no se han puesto en contacto con ellos y han afirmado que únicamente está ofreciendo explicaciones públicamente el presidente del club pero el equipo directivo "no está dando la cara".

Asimismo, han señalado que continúan trabajando para determinar la manera en la que se organizan para dar los pasos precisos de cara a conseguir finalmente el abono de sus premios, para los que el club no tiene fondos. En principio, habían barajado unirse en una plataforma para coordinar los pasos a seguir y emprender una acción legal conjunta para reclamar el dinero.

Hasta las cuatro de la tarde de este domingo, la Ertzaintza había recibido un total de 132 denuncias por el impago de la lotería, que se investigan dentro de un mismo atestado por la comisión de un posible delito de estafa.