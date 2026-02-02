Afianza inaugura su primera oficina en Vitoria con la integración de Asevi Asesores

VITORIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Afianza, firma española de servicios profesionales integrales para empresas, ha completado la integración de Asevi Asesores, reforzando su presencia en el País Vasco con la apertura de su primera oficina en Vitoria.

Esta operación forma parte de la estrategia de expansión territorial de Afianza, que en 2025 ha integrado un total de 16 empresas especializadas en toda España, según ha informado la empresa en un comunicado.

Asevi Asesores es una firma con más de 30 años de trayectoria que cuenta con más de 40 profesionales altamente cualificados y una facturación de 2,9 millones de euros. La compañía ofrece servicios especializados en asesoramiento laboral, fiscal, contable y jurídico a la pequeña y mediana empresa, aportando una experiencia consolidada y un profundo conocimiento del tejido empresarial vasco.

La firma se caracteriza por su enfoque integral e interdisciplinar, con equipos especializados en diferentes áreas, tanto fiscal como laboral, que permiten ofrecer un tratamiento completo a las necesidades de sus clientes.

La incorporación de Asevi Asesores permitirá a Afianza reforzar significativamente su presencia en el País Vasco, donde ya contaba con una oficina en Bilbao. Con esta operación, la firma amplía su capacidad para atender a empresas en todo el territorio nacional, combinando la cercanía del asesoramiento local con la amplitud de servicios de una firma multidisciplinar de ámbito nacional.

"Durante más de 30 años hemos acompañado a las empresas vascas en su desarrollo, construyendo relaciones de confianza basadas en la cercanía y la calidad del servicio. Sumarnos a Afianza representa una evolución natural que nos permite seguir ofreciendo el trato cercano y personalizado que nos caracteriza, con las nuevas posibilidades que nos abre el respaldo de una firma nacional. Nuestros clientes podrán beneficiarse de un abanico más amplio de servicios sin perder la esencia que nos ha hecho crecer durante estas tres décadas", ha señalado Rafael Tamayo de Asevi Asesores.

Por su parte, el CEO de Afianza, José Luis Cogolludo, ha indicado que "el País Vasco es un mercado estratégico para Afianza, con un tejido empresarial de gran fortaleza y dinamismo". En este sentido, ha indicado que la apertura de la oficina en Vitoria con la integración de Asevi Asesores "refuerza la apuesta decidida por esta región".

"Asevi aporta más de 30 años de experiencia con PyMEs que, sumados a su equipo de profesionales, nos permitirá ofrecer una propuesta única a las empresas vascas combinando la excelencia local con las capacidades nacionales", ha añadido.

La integración de Asevi Asesores se enmarca en el plan de expansión de Afianza que, durante 2025, ha incorporado 16 empresas especializadas que aportan una facturación conjunta superior a los 25 millones de euros y la incorporación de más de 300 profesionales. De este modo, la firma suma un total de 59 compañías integradas desde 2010, con una aportación conjunta a la facturación de más de 67,5 millones de euros.

Estas integraciones han permitido a Afianza inaugurar, a parte de su nueva oficina en Vitoria, otras dos en Barcelona y Málaga, ampliando así la presencia territorial de la firma en mercados estratégicos. La compañía cuenta ya con casi 1.200 profesionales y presencia en Madrid, Ibiza, Oviedo, Bilbao, Granada, Albacete, Málaga, Barcelona y Vitoria.

En 2024, Afianza duplicó su facturación hasta alcanzar los 50 millones de euros y prevé superar los 70 millones en 2025, consolidando su posición como una de las principales firmas de servicios profesionales del panorama nacional.

Afianza es una compañía española especializada en servicios profesionales integrales para todo tipo de empresas fundada en 2002. Con más de 5.000 clientes, una facturación de 50 millones de euros en 2024 y más de 800 empleados, Afianza se ha consolidado como uno de los principales proveedores de servicios profesionales España, con una propuesta de servicios que abarca desde asesoría y consultoría a servicios legales y auditoría.