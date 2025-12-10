Los aficionados del PGS entran a San Mamés sin incidentes y fuertemente custodiados

Los aficionados del PGS fuertemente custodiados en Bilbao - H. BILBAO - EUROPA PRESS

BILBAO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los aficionados del PSG --unos 2.500 según las previsiones-- han entrado al estadio bilbaíno de San Mamés, donde el equipo parisino se enfrentará partir de las 21.00 horas al Athetic Club en la sexta jornada de la UEFA Champions League, sin incidentes y fuertemente custodiados por la Ertzaintza y por el propio equipo de seguridad del club francés.

La Ertzaintza ha desplegado un amplio dispositivo con alrededor de 600 agentes para garantizar la seguridad de todas las personas que esta noche quieran acudir al partido. En este marco, desde las 18.00 horas, aproximadamente, se ha cortado el tráfico por el recorrido de la afición visitante en Alameda Mazarredo, junto a Puppy, para pasar por Plaza Euskadi, calle Ramón Rubial, Abandoibarra, Puente Euskalduna, plaza Sagrado Corazón y Gran Vía, hasta María Díaz de Haro.

En este recorrido, --alejado del que debían hacer los aficionados bilbaínos-- los aficionados franceses más ruidosos han encendido algunas bengalas, han hecho cánticos y fuertemente vigilados por seguridad privada y ertzainas han ido llegando a las puertas del estadio, donde han sido cacheados y han pasado por un recinto vallado y tapado con lonas para que no entraran en contacto visual con los aficionados del Athletic.

La Ertzaintza ha identificado a algunos aficionados del Club bilbaíno en las inmediaciones del campo de San Mamés, sin que haya habido mayores incidencias.