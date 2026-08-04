La afiliación a la Seguridad Social en Euskadi cae en 2.386 cotizantes en julio

BILBAO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de julio 1.042.300 afiliados a la Seguridad Social, 2.386 menos que el mes anterior (-0,23%) pero 19.001 más respecto a julio de 2025 (+1,86%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Entre los territorios vascos, Gipuzkoa es el único que ha incrementado su afiliación en términos mensuales, con 1.365 cotizantes más que en junio, mientras que Bizkaia ha perdido 3.026 y Álava 725. En la variación interanual, se han registrado aumentos de 10.344 afiliados en el territoro vizcaíno, 4.365 en el alavés y 4.292 en el guipuzcoano.

En el conjunto del Estado, la Seguridad Social ha anotado un incremento de la afiliación del 0,19% en comparación con junio, con 41.727 afiliados más, y del 2,94% en la variación interanual, lo que supone 642.562 cotizantes más, con lo que alcanza los 22.508.065 afiliados.

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