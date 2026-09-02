La afiliación a la Seguridad Social en Euskadi se reduce en 11.018 cotizantes en agosto

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BILBAO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de agosto 1.031.282 afiliados a la Seguridad Social, 11.018 menos que el mes anterior (-1,06%) pero 24.487 más respecto a agosto de 2025 (+2,43%), según los datos hechos públicos este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el conjunto del Estado, la Seguridad Social ha anotado un descenso de la afiliación del 0,72% en comparación con julio, con 162.280 afiliados menos, y un incremento del 3,13% en la variación interanual, lo que supone 679.023 cotizantes más. De este modo, la cifra de afiliados se sitúa en los 22.345.226.

(Habrá ampliación)