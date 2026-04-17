Afrika Elkarrekin Bai celebra el 23 de abril su VI cena solidaria para formar a seis jóvenes africanas en hostelería

Alumnas becadas - AFRIKA ELKARREKIN BAI HARAMBEE

BILBAO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización Afrika Elkarrekin Bai, rama guipuzcoana de la ONG internacional Harambee, celebrará el próximo 23 de abril, en Hika Txakolindegia, la VI edición de su cena solidaria, con el objetivo de financiar la formación en hostelería de seis jóvenes africanas.

Según ha informado la ONG, el menú de la cena será elaborado por el equipo del chef Roberto Ruiz, en colaboración con alumnado del Basque Culinary Center, reforzando el vínculo entre la iniciativa y la formación profesional en el ámbito gastronómico.

El evento incluirá además un reconocimiento a tres cocineras locales por una vida dedicada a la cocina: Cristina Dias (Txapeldun, Villabona), María Jesús Arruti 'Maxux' (Itzalpe, Villabona) y Begoña Mujika (Kabela kafetegia, Asteasu).

Además, habrá música y sorteos, completando una propuesta que combina gastronomía, solidaridad y participación. La cena tendrá un precio de 60 euros por persona.

Las inscripciones pueden realizarse mediante transferencia bancaria, Bizum o pago en metálico o datáfono el mismo día del evento. Asimismo, se ha habilitado una "fila 0" para quienes deseen colaborar sin asistir.

Desde 2019 se ha conseguido becar los estudios de 70 jóvenes en Kenia, según ha indicado la ONG, para añadir que la formación se imparte en centros educativos como el Kibondeni College of Catering and Hospitality Management y el TEWA Training Centre, contribuyendo al desarrollo de estructuras educativas de calidad en la zona.

Las alumnas adquieren competencias en hostelería y restauración, así como en creación y gestión de negocios. El objetivo es que puedan desarrollar proyectos propios que generen ingresos estables en contextos donde gran parte de la población vive en el umbral de la pobreza.

"El acceso a la formación es clave para generar oportunidades reales y sostenibles en el tiempo", han señalado desde ONG, para explicar que el proyecto se financia principalmente a través de eventos gastronómicos y deportivos abiertos al público. Las personas asistentes, mediante el pago de los menús o inscripciones, hacen posible la recaudación de los fondos solidarios.

Cada evento se plantea con un objetivo concreto de becas a financiar, identificando previamente a las alumnas que recibirán la ayuda. En caso de superar la recaudación prevista, el número de becas se amplía para dar respuesta a una demanda que habitualmente es superior a los recursos disponibles.