Agentes de Ertzaintza controlarán dos puntos de GI-2134 en Oiartzun para evitar atascos en Irun en la Operación Retorno

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SAN SEBASTIÁN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza controlarán desde este jueves dos puntos de la carretera GI-2134, en la rotonda de Gurutze y en el desvío al Castillo del Inglés, en Oiartzun (Gipuzkoa), para intentar evitar los atascos que la Operación Retorno está provocando en la localidad guipuzcoana de Irun.

Así lo ha confirmado la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, en rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido con la directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Estíbaliz Olabarri, y mandos de la Ertzaintza en Oiartzun, para abordar los problemas de tráfico que está ocasionando la Operación Retorno en la localidad fronteriza.

Laborda se ha mostrado "satisfecha" porque el Gobierno Vasco ha atendido a su propuesta y se va a modificar el dispositivo de la Operación Retorno en las proximidades de Irun, de forma que, desde esta misma tarde, agentes de la Ertzaintza se colocarán en la rotunda de Gurutze y en el desvío del Castillo del Inglés, en Oiartzun, de la carretera GI-2134 para que no circulen por los mismos vehículos extranjeros con dirección a Irun.

"Vamos a tener una nueva medida, que hasta ahora, hasta hace un par de horas o una hora no teníamos", ha aplaudido la alcaldesa. No obstante, ha advertido de que seguirán "vigilantes" para ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

A su juicio, con esta nueva medida y el dispositivo de la Policía Municipal irundarra que no permite acceder al Centro a vehículos con matrículas que no sean de Irun o del Departamento francés de Pirineos Atlánticos, al menos se podrá "evitar lo que vivimos el jueves pasado y en parte también el viernes" con atascos en la localidad guipuzcoana y alrededores.