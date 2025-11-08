Agentes de Policías vasca, navarra, francesa y andorrana entrenan sus actuaciones en jornadas de intercambio en Berrozi

VITORIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de los grupos de intervención de Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, Policía Foral de Navarra, Police National de Francia y de la Policía de Andorra han participado durante esta semana en unas jornadas de intercambio celebradas en el centro policial de Berrozi, en Álava, donde han entrenado sus intervenciones, como incidentes con rehenes, entradas en domicilio y detenciones en vehículo.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, en las jornadas han participado agentes de grupos de intervención del B.B.T. de la Ertzaintza han participado el G.E.I. de Mossos d'Esquadra, el G.I.E. de Policía Foral de Navarra, la B.R.I. de la Police National de Francia y el G.I.P.A. de la Policía de Andorra.

El seminario se han llevado a cabo en Berrozi entre el lunes, día 3 de noviembre, y el jueves día 6. Durante ese período han entrenado cuestiones relacionadas con las competencias de las Unidades de Intervención, como incidentes con rehenes, entradas en domicilio y detenciones en vehículo.

Además, se han aprovechado los entrenamientos para poner en común la resolución de situaciones reales de trabajo y actualización táctica y técnica de cada grupo en relación a otras cuestiones.

Este tipo de jornadas de intercambio de conocimientos y experiencias tienen un gran valor, ha explicado Seguridad, ya que permiten mejorar operativamente y favorecen las relaciones entre las diferentes unidades y las personas que los componen.