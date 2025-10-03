Agirre dice que será el Consejo del Puerto Deportivo de Getxo quien decidirá si acepta la renuncia de la gestión de AGP

BILBAO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Puerto Deportivo de Getxo y alcaldesa del municipio, Amaia Agirre, ha declarado, tras conocerse este jueves la decisión de Abra Getxo Port (AGP) de dejar la gestión del Puerto Deportivo de Getxo, que "quien debe decidir si se acepta o no esta renuncia" es el Consejo de Administración del Puerto Deportivo.

Según ha indicado el Puerto Deportivo de Getxo en un comunicado, la noticia les ha causado "sorpresa y malestar, porque el futuro de un servicio público no puede quedar en manos de una decisión unilateral de una empresa privada", por lo que han activado "de inmediato y sin demora el procedimiento previsto".

Así, los equipos técnicos y jurídicos trabajan en un informe "que se elaborará de manera eficiente y rigurosa, y que se pondrá sin dilación a disposición del Consejo de Administración del Puerto Deportivo, órgano en el que están representados todos los grupos políticos presentes en este Consejo, y que es quien debe decidir si se acepta o no esta renuncia".

"Ya se está trabajando en las soluciones necesarias para que el Puerto Deportivo siga funcionando con normalidad. El servicio está garantizado y el futuro de esta infraestructura, clave para Getxo y para Bizkaia, se seguirá gestionando con seriedad, transparencia y firmeza institucional", ha declarado Agirre.

La alcaldesa ha concluido expresando que "resulta muy grave que un partido político se haya apresurado a hacer pública esta noticia antes de que el procedimiento esté cerrado y sin que el resto de los grupos del Consejo de Administración tuvieran información oficial", lo que busca, según su parecer, "generar confusión y ruido".