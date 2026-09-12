Agirregoitia cree que la extrema derecha no es "imparable" pero no se puede combatir solo "diciendo que es peligrosa"

BILBAO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, se ha mostrado convencida de que la extrema derecha no es "imparable" pero ha advertido de que no se puede combatir solo "diciendo que es peligrosa" ni aceptar "su marco y su lenguaje", aunque sea "para intentar ganarles votos". Además, ha criticado la "insuficiente y lenta" respuesta europea en Ceuta y se ha mostrado preocupada por "el posible uso de la migración como instrumento de presión o de ataque híbrido contra la UE".

En una entrevista concedida a Europa Press, Agirregoitia se ha pronunciado sobre el triunfo de AfD en las elecciones locales de Sajonia-Anhalt, y el mayor peso de la extrema derecha en Europa. "Me preocupa, pero no acepto que sea inevitable", ha dicho.

La representante jeltzale ha admitido que las "fuerzas extremistas" crecen en distintos países europeos y "sería un error minimizarlo", pero también "asumir que Europa está condenada a avanzar inevitablemente en esa dirección". En su opinión, es necesario preguntarse "por qué una parte de la ciudadanía está recurriendo a esas opciones".

"Hay inseguridad económica, dificultades para acceder a una vivienda, miedo a perder el empleo, preocupación por la inmigración y una sensación creciente de que la política y las instituciones no responden suficientemente rápido o de forma apropiada", ha señalado.

En su opinión, la extrema derecha "aprovecha esos problemas, simplifica las respuestas y busca culpables". "Nuestra responsabilidad no es negar los problemas ni competir con ellos en radicalidad. Es resolverlos desde la democracia y los valores europeos", ha manifestado.

Agirregoitia ha insistido en que la extrema derecha "no es imparable, pero tampoco se combate solamente diciendo que la extrema derecha es peligrosa". A su juicio, "es preciso demostrar que la democracia funciona", lo que significa "actuar sobre las preocupaciones reales de la ciudadanía: coste de vida, vivienda, empleo, seguridad o inmigración".

"Europa tiene que proteger su industria y sus puestos de trabajo, controlar sus fronteras, gestionar ordenadamente la inmigración y garantizar que las transformaciones económica, digital y energética no dejen a una parte de la sociedad atrás", ha explicado.

Además, ha señalado que "al mismo tiempo, hay líneas rojas". "Defender el Estado de Derecho, combatir la desinformación y las injerencias extranjeras y no normalizar discursos que señalan a personas por su origen, identidad o procedencia", ha manifestado.

Para la diputada en la Eurocámara, "la peor respuesta sería copiar a la extrema derecha". "Si aceptamos su marco y su lenguaje, aunque sea para intentar ganarles votos, al final quienes ganan son ellos", ha advertido.

MIGRACIÓN

Oihane Agirregoitia se ha referido también a la crisis migratoria en Ceuta para criticar que la respuesta europea "ha sido insuficiente y demasiado lenta". Además, ha apuntado que lo ocurrido "no puede considerarse únicamente un problema español, porque estamos hablando de una frontera exterior de la Unión Europea".

"Cuando decenas de miles de personas atraviesan una frontera exterior europea en muy poco tiempo, Europa no puede mirar hacia otro lado. La inmigración tiene que gestionarse y las fronteras tienen que controlarse", ha afirmado.

Por otra parte, ha recordado que "quienes llegan son personas", y hay "obligaciones legales y humanitarias". "Europa tiene ahora que demostrar que el Pacto de Migración y Asilo sirve precisamente para situaciones como esta: solidaridad, responsabilidad compartida, protección de las fronteras exteriores y procedimientos eficaces sin dejarse intimidar por movimientos extremistas y populistas", ha indicado.

Agirregoitia se ha mostrado "especialmente" preocupada por el posible uso de la migración "como instrumento de presión o de ataque híbrido contra la Unión Europea". "Europa debe investigar seriamente cualquier indicio de instrumentalización y dotarse de mecanismos para prevenirla y responder conjuntamente. Utilizar a seres humanos para intentar desestabilizar Europa es absolutamente inaceptable", ha dicho. A su juicio, "todavía hay muchas lagunas y contradicciones que resolver con respecto a lo sucedido en Ceuta".

SEGUNDAS VIVIENDAS

La europarlamentaria también se ha referido a la propuesta de la Comisión Europea de restringir la compra de segundas viviendas en zonas tensionadas y penalizar fiscalmente las casas vacías. Según ha dicho, hay que analizar "con detenimiento" la iniciativa, "qué se define como zona tensionada y el marco jurídico propuesto".

"Pero a priori, siendo como es la vivienda una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, todo lo que sea avanzar en medidas que den garantías jurídicas a las instituciones competentes en la materia, favorezcan el acceso y respondan a las realidades sociales y preocupaciones de la gente, es algo que valoramos positivamente", ha adelantado.

Según ha recordado, algunas de las medidas, "como ese paraguas jurídico para que las entidades locales y regionales puedan restringir de compra de segundas viviendas en zonas tensionadas", es algo que llevan tiempo reclamando territorios como Baleares y Canarias, "que afrontan una problemática particular".

"La Comisión es partidaria también de seguir reforzando las líneas dirigidas a facilitar la construcción y simplificar la burocracia y, por lo tanto, se reafirma en que la solución pasa por una combinación de medidas, que incluye un aumento de la oferta", ha concluido.