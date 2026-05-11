Agirregoitia dice que PNV sigue "pico y pala" trabajando por la oficialidad del euskera en la UE "sin perder el empeño"

BILBAO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La europarlamentaria del PNV, Oihane Agirregoitia, ha asegurado que su partido sigue "pico y pala" trabajando para conseguir la oficialidad del euskera en la Unión Europea "sin perder la ilusión y el empeño".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Agirregoitia ha reconocido que, "teniendo en cuenta cómo está la geopolítica y los grandes temas, cuesta poner el tema de la oficialidad del euskera "encima de la mesa, dentro de la agenda del orden del día de la mesa del consejo, donde se tiene que aprobar por por unanimidad".

No obstante, ha asegurado que "eso no quita para que se esté trabajando a diario y se le dé presencia, importancia y relevancia, siempre con ánimo constructivo y positivo y desde ese respecto a la diversidad europea y a la cultura de los pueblos". "Trabajamos sin perder la ilusión y el empeño en avanzar hacia la oficialidad", ha asegurado.

Sobre otra reivindicación "histórica" de su partido, la Europa de los pueblos, ha demandado, tal y como hizo el PNV el 'Día de Europa', "una directiva donde se den garantías jurídicas a un proceso muy democrático que es que el pueblo pueda decidir y votar democráticamente qué es lo que quiere ser".

"Eso es lo que defendemos como pueblo vasco, una europa federal que llegue a darnos y garantizarnos jurídicamente ese derecho a decidir que nos reconozca como como nación y que nos permita aportar al proyecto europeo desde las capacidades que tenemos", ha subrayado.

REARME

En relación al debate existente en el seno de la Unión Europea sobre su rearme militar, la europarlamentaria jeltzale ha lamentado que se habla mucho del gasto y "poco de la coordinación de los 27 ejércitos que tienen cada uno de los estados miembro" y ha recordado la apuesta del PNV por un ejército europeo, para advertir de que "esto no va solo de gasto, sino de hablar de seguridad con una visión amplia, holística, integral y mucho más coordinada y federal".

En esa línea, cree evidente que va a haber que destinar recursos al gasto militar, porque "hasta ahora hemos estado dependiendo de un Estados Unidos que nos ha provisto de esa seguridad y han cambiado muchisimo las relaciones y la situación, y hemos identificado que tenemos una vulnerabilidad".

La cuestión, ha subrayado, es "con qué horizonte temporal, con qué marco completo de otro tipo de necesidades se ponen encima de la mesa y, sobre todo, como hacemos que el gasto sea eficaz, eficiente y coordinado".

Asimismo, ha apuntado que cuando se habla de seguridad no es solo el gasto militar, sino que "hay que hablar de seguridad de infraestructuras críticas, como son los aeropuertos, los puertos o las infraestructuras energéticas".

Por otro lado, cree que "no debiera ser una quimera" que la Unión Europea tenga una voz única en política exterior, pero ha reconocido que es "difícil y más con los tiempos que corren y las dificultades y las distintas vulnerabilidades o inestabilidades que tienen los estados miembro".

Tras advertir que la toma de decisiones en la Unión Europea "no puede seguir siendo la misma de los años de su constitución porque el mundo ha cambiado mucho", ha dicho que "existen herramientas que posibilitan hacerlo de otra forma, como es la cooperación reforzada que ya se ha utilizado en otros momentos muy importantes, para temas de normas fiscales o pare el euro".

"Sin dramas, son vías que hay que explorar y que hay que trabajar buscando grandes consensos entre países que pueden ser líderes con alianzas de otros países emergentes que están cogiendo roles protagonistas y avanzar en aquello donde estamos teniendo dificultades y donde también nos debilita como proyecto europeo y puede ser acción exterior, en defensa de derechos humanos o en cuestiones de seguridad o energéticas", ha emplazado.

HUNGRIA

Por otro lado, ha considerado que con Péter Magyar como primer ministro de Hungría, "se abre una nueva etapa tras los últimos 15 años de Víktor Orbán, "que ha intentado atacar y ha torpedeado muchísimas decisiones".

Es una oportunidad para avanzar en el proyecto europeo, hay que aprovechar y aprender de errores y situaciones pasadas e intentar introducir los cambios que sean necesarios para que no vuelva a suceder, porque no será Víktor Orban, pero tal y como está el mundo y tal y como vemos también los procesos electorales puede volver a suceder en algún otro país", ha reiterado.

En esa línea, ha advertido que "la extrema derecha y la extrema izquierda están muy presentes en el Parlamento Europeo y muchas veces votando igua en cuestiones muy importantes para el proyecto", al tiempo que ha asegurado que también tienen "esperanza" viendo lo que ha ocurrido en las elecciones en Gales, en Escocia o en Países Bajos, "cuando se hacen las cosas bien, cuando se defienden valores democráticos y cuando se consiguen poner soluciones a los problemas de la gente".

Agirregotia ha dicho que las políticas europeas y quienes están en instituciones europeas tienen que conseguir que con lo que hagan desde allí "se palíen dificultades del momento y eso es lo que va a poner freno al crecimiento de movimientos extremistas y populistas, que aprovechan dificultades y carencias para generar malestar, azuzar y para provocar también mucha desinformación".

ECOFIN

En relación al debate en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) sobre flexibilizar las reglas fiscales por el encarecimiento de la energía, ha señalado que desde el PNV, "en cuanto sean medidas sensatas, razonables y respeten la autonomía y las competencias vascas, en nuestro caso", van a defender "todo aquello que suponga aliviar situaciones a la ciudadanía, a las empresas y a la industria vasca".

No obstante, ha remarcado que lo harán "con un mensaje de prudencia o alerta para que no se genere más fragmentación" porque "necesitamos un mercado único energético". Así, ha señalado la necesidad de avanzar hacia un mix energético que "nos de soberanía, autonomía y nos permita ser competitivos a nivel global", pero con medidas "coordinadas que no generen divergencias entre estados miembros y que, al final, no supongan mayores tensiones entre las propias empresas europeas".

Por ello, Agirregoitia ha reiterado que en la formación jeltzale están "abiertos a analizar y apoyar todo aquello que permita un alivio" y ha reconocido la depencia enérgetica que tiene la Unión Europea con el exterior, aunque "se ha avanzado en lo que tiene que ver con las renovables y con intentar diversificar".

La europarlamentaria jeltzale ha considerado "combinar y hablar de interconexiones energéticas". "Debemos interconectarnos y eso nos va a dar fortaleza y capacidad energética, no de hoy a para mañana, pero sí en un plazo razonable", ha añadido.

MERCOSUR

Sobre el acuerdo de la UE y Mercosur, ha dicho que "va suponer nuevas alianzas con unos países que son compañeros de viaje naturales, y más en el caso de Europa, y diversificar".

"Mercosur va mucho más allá que un acuerdo comercial", ha defendido, para reconocer que son "lógicas" las preocupaciones del sector primario, que "lo que ha pedido es que se garantice una competencia leal".

En cuanto al sector pesquero, ha dicho que está "sufriendo muchísimo" porque "no tiene relevo generacional, porque los procesos de descarbonización a los que tienen que someterse no son sencillos y porque también a veces se genera competencia desleal".

En esa línea, ha recordado que "las negociaciones de cuotas y determinadas normativas han sido costosas para el sector" y ha defendido aquellos acuerdos comerciales que "les benefician y les posibilitan acceder a caladeros, siempre también de una forma respetuosa con las comunidades locales".