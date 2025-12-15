Aiara Fest celebrará su segunda edición en mayo con artistas como La Pegatina, Biznaga o Niña Coyote eta Chico Tornado

Presentación de la segunda edición de Aiara Fest. - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO.

VITORIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Aiara Fest celebrará su segunda edición los días 29 y 30 de mayo de 2026 en Amurrio (Álava), con un cartel encabezado por Su Ta Gar, La Pegatina, Dubioza Kolektiv y Biznaga, y una programación que incluye artistas como Süne, Sanguijuelas del Guadiana, o Niña Coyote eta Chico Tornado, entre otros.

El festival regresa al recinto de El Refor con una propuesta artística "ambiciosa y diversa" que vuelve a unir música, entorno natural y cultura manteniendo su compromiso con la sostenibilidad, el respeto al entorno y la puesta en valor de la gastronomía y la cultura local, han informado este lunes los organizadores en un comunicado.

Durante las dos jornadas convivirán la música rock, punk, la música mestiza, el indie, las nuevas escenas urbanas y los sonidos de raíz de la mano de una quincena de grupos, en una apuesta por "una experiencia musical de calidad en plena naturaleza", han señalado los organizadores.

En esta segunda edición, Aiara Fest mantiene la filosofía que "prioriza el disfrute, la cercanía y el respeto por el territorio", en un ambiente "cuidado, cercano y sin aglomeraciones, donde la experiencia del público va más allá de la música", han añadido. Las entradas saldrán a la venta el martes 16, a las 12.00 horas.