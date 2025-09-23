Álava aprueba el proyecto de norma foral que da el visto bueno al impuesto sobre intereses y comisiones bancarias

VITORIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha dado el visto bueno al proyecto de la norma foral que aprueba el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, conocido como impuesto a la banca, y que modifica la norma foral del Impuesto de Sociedades y la norma foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El objeto de la norma foral es regular e incorporar al ordenamiento del Territorio Histórico de Álava esta nueva figura impositiva de carácter temporal, cuya duración se encuentra determinada por la que se establezca en territorio común.

El nuevo impuesto gravará el margen de intereses y comisiones obtenido por parte de las entidades de crédito, los establecimientos financieros de crédito y las sucursales de entidades de crédito extranjeras establecidas en España, que derive de la actividad que las citadas entidades desarrollen en territorio español.

Por otra parte, se han incluido algunas modificaciones relativas a las normas forales del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.