Álava y la diseñadora María Clé colaboran para vestir a la selección vasca de esquiladores en el Mundial de Esquila

VITORIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha presentado los uniformes oficiales que lucirá la selección vasca de esquiladores y esquiladoras en el Campeonato Mundial de Esquila, que se celebrará del 4 al 7 de marzo en Masterton (Nueva Zelanda), fruto de una colaboración con la diseñadora gasteiztarra María Clé.

Según ha informado la Diputación alavesa, "es la primera vez que Euskal Herria compite con selección propia en esta cita internacional".

El proyecto es fruto de un acuerdo impulsado por la Diputación, desarrollado de forma conjunta con la Asociación Euskal Ardi Moztaileen Elkartea (EAME) y la diseñadora, con el objetivo de "dar visibilidad internacional al oficio de la esquila y revalorizar la lana de oveja latxa como material local de calidad", ha apuntado.

La diputada de Agricultura, Noemí Aguirre, ha subrayado que "estos uniformes representan la identidad y las raíces de nuestro territorio", lo que para la Diputación es "un orgullo". "Impulsar un proyecto que une diseño, tradición y producto local, y que permitirá que nuestra selección viaje a Nueva Zelanda llevando consigo lo mejor de nuestra tierra", ha apuntado.

Los uniformes han sido diseñados y confeccionados a partir de lana de oveja latxa, una fibra profundamente ligada al territorio y al modelo de ganadería extensiva que sostiene buena parte del paisaje y la economía rural de Álava y el conjunto de Euskadi.

La colección creada por María Clé está compuesta por prendas de líneas limpias, tonos sobrios -gris, marino y crudo- y un estilo contemporáneo, alejándose de clichés tradicionales y elevando la lana latxa a un nuevo lugar estético y funcional.

Además, la diseñadora concibe esta línea como una indumentaria de gala, pensada para acompañar al equipo en un contexto de representación internacional. La propuesta también redefine el concepto de uniforme, presentando una imagen actual, elegante y coherente con los valores del colectivo.

"Este proyecto demuestra el potencial de la lana de oveja latxa cuando se trabaja con conocimiento, cuidado y diseño. Es una forma de conectar tradición, innovación y territorio, poniendo en valor un material local que merece ocupar un papel protagonista", ha explicado Clé.

Además, la selección destaca que la lana local es una oportunidad económica, social y ambiental para el territorio, y que proyectos como este ayudan a visibilizar su valor real y su potencial futuro.

PRIMERA PARTICIPACIÓN

El Mundial reunirá a 28 países en la Golden Shears World Championship, el evento de esquila más prestigioso del mundo, y el equipo vasco estará formado por siete integrantes: los esquiladores a máquina Mikel Etxebarria y Joseba Ugalde; los esquiladores a tijera Ipar Arrinda y Josu Ekisoain; los laner@s Janire Artabe y Mikel Velasco; y el jefe de filas Joseba Attard.

La selección ha subrayado que viajará a Nueva Zelanda "llevando los valores, el patrimonio y la identidad del territorio, representando al conjunto del primer sector vasco en un escenario internacional". "Para nosotros es un sueño tener la oportunidad de representar a Euskal Herria en un mundial. Esto es una gran ola y queremos seguir sobre ella. Gracias, de corazón, a todas las personas y entidades que creéis en nuestro proyecto y hacéis esto posible", han destacado durante la presentación.

Además del reto deportivo, el equipo reivindica su papel como embajadores del oficio, del pastoreo y del territorio, llevando a Nueva Zelanda el conocimiento, la técnica y la filosofía que han hecho crecer a esta comunidad en los últimos años: "Lana, lana, lana... eta artilea". La selección partirá el 8 de febrero y realizará una preparación específica de tres semanas.

La Diputación Foral de Álava ha querido destacar que este acuerdo ejemplifica la importancia de trabajar con agentes locales para revalorizar materiales del territorio, impulsar el uso de lana latxa, reforzar el primer sector y proyectar internacionalmente la identidad rural y ganadera del país.

"La selección viajará lejos pero lo hará llevando consigo su oficio, su identidad y el apoyo de todo un territorio. Como Diputación, seguiremos apoyando iniciativas que fortalezcan al primer sector y que revaloricen los recursos locales", ha añadido Aguirre.