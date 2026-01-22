Álava presenta el centro de interpretación de los asfaltos naturales de Montaña Alavesa Asfaltokia

La dputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate, en la presentación del centro de interpretación de los asfaltos naturales de Montaña Alavesa Asfaltokia en FITUR - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

VITORIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha presentado este jueves en Fitur el centro de interpretación de los asfaltos naturales de la Montaña Alavesa, Asfaltokia, ubicado en la antigua estación del ferrocarril vasco navarro de Atauri, que estará abierto al público en primavera y que se convierte así en el tercer centro interpretativo de la comarca.

El proyecto de restauración ha logrado recuperar la esencia original de la estación, donde ha primado la consolidación y rehabilitación sostenible de la estructura del edificio, junto a labores de restauración ambiental y paisajística del entorno próximo a este espacio, que este año cumple el centenario de su construcción, ha detallado la diputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate, en un comunicado.

En la planta baja del edificio, destinada a la recepción y la acogida al visitante, conviven "en armonía tradición y modernidad", y destaca un espacio de realidad virtual que permite sobrevolar la comarca, las minas, las antiguas fábricas y el diapiro de Maeztu.

El la primera planta se encuentra el contenido técnico, "un libro abierto sobre el asfalto natural", que ofrece al visitante información sobre la geología de los paisajes mineros, los usos del asfalto, curiosidades, las fábricas que operaban en la Montaña Alavesa y la cronología de esa actividad desde sus inicios hasta la actualidad.

Además, tres miradores exteriores permiten en esta planta identificar el parque natural de Izki, la vía verde del ferrocarril vasco navarro, y el complejo minero y la Mina Lucía.

El último de los espacios se dedica al ingeniero Alejandro Mendizabal, artífice de los edificios de la ruta del ferrocarril vasco navarro y de estilo Old English. "Un lugar polivalente pensado para acoger conferencia y eventos presidido por una imagen en blanco y negro de la estación, sus vías y los paneles de asfalto", ha señalado Saray Zárate.

EXPOSICIÓN TEMPORAL POR EL CENTENARIO

Coincidiendo con el centenario de la estación y la recuperación del inmueble, la primera exposición temporal que acogerá el centro de interpretación Asfaltokia ofrecerá una visión sobre la evolución del edificio, sus años de esplendor, el abandono, el deterioro y el proceso de restauración para su reconversión en un punto de referencia para la comarca.

Para Zárate, Asfaltokia es una "apuesta de la Diputación Foral que pone en valor el extraordinario paisaje singular que atesora la comarca, su patrimonio y su historia vinculada con el asfalto natural". Con este proyecto se completan las distintas intervenciones vinculadas con los paisajes mineros de asfaltos naturales, como son la Mina Lucía y la ruta de los asfaltos, que propone un recorrido de 39 kilómetros.

En este sentido, Zárate ha subrayado que "se trata de una propuesta innovadora y sostenible, generadora de nuevas oportunidades, no solo para un público que busca experiencias distintas, originales y no invasivas con el entorno, sino también para la comarca como elemento impulsor de desarrollo económico".

La ejecución total del proyecto ha supuesto una inversión de 2,1 millones de euros, procedentes del PSTD de Asfaltos Naturales y financiados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.