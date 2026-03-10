Álava recibe el visto bueno para vacunar sus explotaciones bovinas frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa

Vacas en Álava - DFA

VITORIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava calificado de positivo que se abra la posibilidad de vacunar las explotaciones ganaderas del territorio frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa, después de que el Ministerio haya trasladado a la Comisión Europea la propuesta de ampliar la zona 1 de vacunación e incluir en ella al Territorio Histórico de Álava.

Para la Diputación, se trata de "un avance importante para la protección del sector ganadero alavés y para reforzar la respuesta preventiva ante esta enfermedad".

Asimismo, ha destacado que la inclusión de Álava en esta propuesta supone "un respaldo a la necesidad de anticiparse" y de dotar al territorio de más herramientas para preservar la sanidad animal y la actividad de las explotaciones.

La Diputación Foral de Álava considera que esta decisión va en la buena dirección y responde a una demanda trasladada desde las instituciones vascas y desde el propio sector, que viene reclamando medidas proporcionadas, ágiles y adaptadas a la realidad epidemiológica.

La institución foral ha considerado que la vacunación "no debe quedarse únicamente en el territorio alavés". En un momento en el que Gipuzkoa y Navarra ya están vacunando sus cabañas ganaderas, la institución foral ha dicho que es igualmente importante que Bizkaia pueda incorporarse cuanto antes a esta estrategia, tal y como se había solicitado, dado que "existen numerosos pastos comunales y una estrecha conexión entre explotaciones y movimientos ganaderos de los territorios del entorno".

Con el objetivo de "ganar tiempo y estar preparados" para actuar desde el primer momento, la Diputación Foral celebrará esta misma semana una reunión con equipos veterinarios habilitados y representantes del sector ganadero para analizar la situación y tratar de agilizar al máximo los plazos en cuanto se reciba el visto bueno definitivo de la Comisión Europea.

"MÁXIMA AGILIDAD"

La institución foral trabaja con el objetivo de que, una vez que llegue esa autorización, Álava pueda activar con la mayor rapidez posible todos los mecanismos necesarios para desarrollar la vacunación en las mejores condiciones, con "seguridad, coordinación y garantías para las explotaciones".

"La prioridad es estar preparados. Este paso es una buena noticia para Álava y para nuestro sector ganadero, pero ahora debemos seguir trabajando para que la autorización europea llegue cuanto antes y para que, cuando se produzca, podamos actuar con la máxima agilidad", ha manifestado la diputada de Agricultura, Noemí Aguirre.