Albaola lamenta el fallecimiento de Robert Grenier, figura "clave" en la investigación del ballenero vasco San Juan

SAN SEBASTIÁN, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Albaola ha lamentado el fallecimiento de Robert Grenier (1937-2026), una de las figuras más destacadas de la arqueología subacuática internacional y "persona fundamental" en la investigación del ballenero vasco San Juan, cuyo pecio fue localizado y estudiado bajo su dirección en Red Bay (Labrador, Canadá).

Nacido en Trois-Rivières (Canadá), Grenier desarrolló una extensa trayectoria profesional centrada en la localización, estudio y protección del patrimonio cultural subacuático. A lo largo de su carrera participó en excavaciones en Europa, América y el Ártico, y entre 1983 y 2008 dirigió o codirigió varias expediciones dedicadas a la búsqueda de los navíos de John Franklin, el HMS Erebus y el Terror.

Fue jefe del Servicio de Arqueología Subacuática de Parks Canada y presidente del Comité Científico Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO/ICOMOS. Su labor fue reconocida, entre otros galardones, con su nombramiento como Oficial de la Orden de Canadá en 2004 y con el título de Grand Diplômé de la Universidad Laval en 2010.

Desde Albaola han detallado que en 1978, a partir de la información aportada por la historiadora Selma Huxley, el Departamento de Arqueología Subacuática de Parks Canada, bajo la dirección de Grenier, localizó en Red Bay el pecio del ballenero vasco San Juan, hundido en 1565.

A partir de este hallazgo, se desarrolló "una excavación de enorme envergadura, una de las mayores realizadas hasta entonces y la primera llevada a cabo en aguas árticas". La campaña, dirigida por Grenier, marcó un hito tanto por su alcance científico como por las metodologías aplicadas.

ESTUDIO DE 30 AÑOS

El estudio del San Juan se prolongó durante más de treinta años en laboratorio. El informe final, publicado en 2007 en cinco volúmenes y con más de 2.000 páginas, se convirtió en una referencia internacional en arqueología subacuática y en una "fuente esencial" para el conocimiento del patrimonio marítimo vasco del siglo XVI. La relevancia de este trabajo llevó a que la imagen del pecio del San Juan fuera elegida por la UNESCO como símbolo del patrimonio cultural subacuático mundial.

Como consecuencia directa de esta investigación, en 2013 la localidad de Red Bay fue inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, consolidándose como "un santuario ballenero excepcional, con el San Juan como elemento central", han destacado desde la Factoría Marítima.

En 2014, Robert Grenier y Parks Canada trasladaron a Albaola el testigo del San Juan, entregando el conjunto completo de la documentación científica generada durante más de tres décadas de investigación. Este gesto dio inicio al proyecto de construcción de la réplica científica del ballenero. En 2015, Grenier fue nombrado padrino de la nao San Juan, reforzando el vínculo entre la investigación arqueológica y el proceso de reconstrucción.

Robert Grenier se jubiló en 2011, tras más de cuarenta años de servicio en Parks Canada dedicados a la investigación y protección del patrimonio cultural subacuático y falleció el 3 de enero de 2026.

A lo largo de estos años, Grenier visitó en varias ocasiones la Faktoria en Pasaia y fue un invitado destacado en la puesta de quilla de la réplica. No pudo estar presente en la botadura del San Juan, celebrada el 7 de noviembre de 2025, pero sí asistió su esposa, Caroline Marchand, quien, en su representación, fue la encargada de bautizar el casco con sidra.

Desde Albaola han expresado su "agradecimiento y reconocimiento a la decisiva contribución" de Robert Grenier a la recuperación del conocimiento de "uno de los capítulos más relevantes de la historia marítima universal", así como a su "papel fundamental en el origen del proyecto que hoy permite que el San Juan vuelva a existir".