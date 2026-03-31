Albares cree inevitable que el euskera sea oficial en la UE: "Es cuestión de tiempo"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley del estatuto de las personas en formació - Eduardo Parra - Europa Press

BILBAO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este martes que es "ineluctable" que el euskera, catalán y gallego sean oficiales en la UE y solo es "cuestión de tiempo". Además, ha dicho al PP que "pierda toda esperanza" de evitarlo con sus "presiones", y ha asegurado que lo único que consigue es "retrasarlo".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Albares ha señalado que en estos momentos no hay ninguna novedad sobre el reconocimiento del euskera, el catalán y el gallego como lenguas oficiales en Europa. "Sigue siendo cuestión de tiempo", ha añadido.

A su juicio, "lo que sí es seguro" es que serán oficiales "en algún momento, porque ningún estado lo va a vetar". "Todos me han trasladado su opinión en ese sentido. Lo único que me piden es más tiempo para sumarse a la unanimidad, pero ninguno lo rechaza", ha aseverado.

Por ello, ha dicho que es "algo ineluctable porque el Gobierno de España no va a retirar esa solicitud, y se trata de encontrar ese momento de la unanimidad". "Si todas las fuerzas políticas españolas, estuvieran unidas en torno a mí para conseguir esa unanimidad, hablando con otras fuerzas políticas de otros países de la UE, en vez de trasladarles que aprobarlo y conceder la unanimidad es un error y politizar el asunto, ya estaría conseguido", ha asegurado.

Para el ministro de Exteriores, "lo único que consiguen esas fuerzas políticas españolas que intentan, con mucha demagogia, evitar que los países que tienen afinidad política y que están en su familia política se sumen a la unanimidad, lo único que consiguen es retrasarlo, en ningún caso impedirlo".

"Es de justicia, estamos hablando de millones de europeos que hablan esas lenguas, hay muchos más euskeraparlantes que ciudadanos europeos que hablan algunas de las lenguas que ya son oficiales", ha destacado.

Además, ha recordado que ya envió una carta "hace mucho tiempo" en la que aseguraba que el Gobierno de España asumía el coste que esto supusiera. "Hemos trabajado las propuestas con aquellos estados que tenían también lenguas, en sus propios estados, que no querían oficializarlas, y hemos trabajado para reformular la propuesta y garantizarles que la decisión de España no les arrastraba a ellos, y han quedado plenamente satisfechos", ha indicado.

Por ello, ha dicho que no hay ya "ningún impedimento real, más allá de la presión política que algunos partidos políticos españoles están ejerciendo sobre otros partidos de su familia política".

"Pero, al final, es reconocer lo que es una realidad en nuestro país, en nuestra Constitución. Son lenguas oficiales, el euskera es una lengua oficial, es la realidad en nuestro Congreso, los diputados, los senadores se expresan con naturalidad en euskera, y sobre todo, es la realidad de 20 millones de ciudadanos en nuestro país", ha manifestado.

Por ello, considera que es, asimismo, "una forma de acercar Europa a los ciudadanos". "No veo por qué, si varios países de la UE tienen varias de sus lenguas reconocidas como lenguas oficiales, España no podría ser. Sería discriminatorio para España. Pero insisto, ningún estado me ha dicho que esté en contra, y ya hace un tiempo que esa solicitud está planteada", ha reiterado.

El único problema, según ha insistido, es que algún partido español "está presionando con toda la fuerza sobre su familia política", en alusión al PP. "Que pierdan toda esperanza, lo único que hacen es retrasarlo", ha zanjado.