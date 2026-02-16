El albergue La Sirena de San Sebastián se reconvierte en centro de acogida y de inserción social

Albergue La Sirena. - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de San Sebastián ha decidido que el albergue municipal de La Sirena se reconvierta en centro de acogida y de inserción social "ante la necesidad de reforzar los recursos para atender a personas en situación de vulnerabilidad".

En un comunicado, la edil donostiarra de Servicios Sociales y Acción Comunitaria, Mariaje Idoeta, ha explicado que esta medida se adopta para "afrontar la emergencia habitacional derivada de los desalojos que se han producido en las últimas fechas y que han dejado a numerosas personas en una situación de especial vulnerabilidad".

El albergue de La Sirena acogió el pasado mes de diciembre, de manera provisional, a 50 personas procedentes del desalojo del edificio de Agustinos, en Martutene. Inicialmente fue una respuesta coyuntural y que iba a durar hasta marzo.

Sin embargo, Idoeta ha explicado que "la realidad social de la ciudad y un segundo desalojo en Herrera han evidenciado la necesidad de reforzar los recursos de acogida e inserción".

Por todo ello, La Sirena continuará prestando este servicio, dejará de funcionar como albergue y se reconvertirá "de manera estable" en un centro integrado dentro de la cartera de Servicios Sociales del Ayuntamiento donostiarra, ha indicado.

La edil ha señalado que "el fortalecimiento de este recurso también se traduce en un acompañamiento que permita a quienes atraviesan un momento difícil recuperar estabilidad, acceder a formación, mejorar su empleabilidad y avanzar hacia una vida autónoma dentro del marco del programa Aukerak".

Idoeta ha subrayado que "Donostia ha reforzado durante los últimos años su red de atención a la exclusión residencial y a día de hoy cuenta con 234 plazas de alojamiento a lo largo de todo el año, a lo que suma otras 100 plazas adicionales a lo largo del invierno".

Además, ha recordado que "ofrece diariamente 276 comidas y diferentes recursos destinados a la inclusión social, con un presupuesto destinado de más de 12 millones", pero "el incremento exponencial del número de personas sin hogar excede a los recursos existentes".

A ello ha añadido que "la presión asistencial de Donostia se ha visto incrementada en la medida en que en el conjunto de Gipuzkoa no se ha producido el desarrollo de la cartera de servicios y prestaciones contempladas en el Decreto de cartera 185/2015 de prestaciones y servicios de Gipuzkoa".

Idoeta ha dejado claro que el programa Aukerak ofrece "un itinerario de inclusión a las personas sintecho, bajo un doble criterio irrebatible: humanismo y exigencia".

Por su parte, el concejal donostiarra de Juventud, Diversidad, Inclusión y Medio Ambiente, Iñigo García, ha señalado que "las administraciones públicas debemos ser capaces de adaptar nuestros recursos a la realidad cambiante".

"OPTIMIZAR ESPACIO"

"La reconversión de este equipamiento nos permite optimizar un espacio ya existente, evitar duplicidades en el sistema de atención social y destinar los recursos públicos allí donde generan un mayor impacto", ha señalado.

A su juicio, "no tendría sentido mantener un uso estacional o parcialmente infrautilizado como ocurre con La Sirena, cuando existe una demanda social urgente que requiere una respuesta inmediata y eficaz".

García ha matizado que "esta decisión no supone, en ningún caso, renunciar a las políticas de juventud ni reducir el compromiso firme que este Ayuntamiento mantiene con las personas jóvenes de Donostia". "Seguimos trabajando para ampliar y fortalecer la red de recursos juveniles, adaptándola a las nuevas formas de participación, creación y convivencia que demandan las nuevas generaciones", ha finalizado.