El álbum 'Asun Balzola Elorza: Koloreekin pentsatzen zuen neskatoa' rinde homenaje a la escritora e ilustradora vasca

Portada del álbum Asun Balzola Elorza: Koloreekin pentsatzen zuen neskatoa. - DONOSTIA KULTURA

SAN SEBASTIÁN 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Donostia Kultura ha presentado este lunes el álbum 'Asun Balzola Elorza: Koloreekin pentsatzen zuen neskatoa', con el que se rinde homenaje a la escritora e ilustradora vasca. Además, el libro busca dar a conocer su trabajo a las nuevas generaciones de niños y niñas.

El álbum ha sido publicado por la editorial Denonartean, los textos son de la escritora Yolanda Arrieta Malaxetxebarria, mientras que las ilustraciones son obra de la ilustradora Oihana Egaña Callejo. Editado en color y con tapa dura, tiene 36 páginas y se ha realizado una tirada de 800 ejemplares.

La obra estará disponible en las bibliotecas infantiles de Donostia Kultura y también llegará a los centros escolares a través del programa Liburuka. Además, podrá adquirirse también en librerías.

Asun Balzola Elorza (Bilbao, 1942-Madrid, 2006) fue una ilustradora y escritora de "reconocido prestigio" que ganó numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Ilustración (1985) y el Premio Euskadi (1991). También representó a España como candidata a los Premios Andersen (1981 y 1983). Sus obras reflejaban la relación entre las vivencias personales y la creación, como se explica en libros como 'Historia de un erizo' o 'Txoriburu'.

En 2007 su archivo y biblioteca personal fue depositado en la Biblioteca Infantil Central de San Sebastián y en el Centro de Documentación del Libro Infantil. En el Fondo Asun Balzola se pueden ver sus monografías, cartas, documentos profesionales e imágenes. Algunos dibujos y archivos digitales se pueden ver también en el repositorio Donostiateka.

Con la publicación de este álbum, "fiel y a su compromiso con la creación y la memoria local", Donostia Kultura continúa respaldando la edición de obras vinculadas a la ciudad. Entre las más recientes están 'Donostia / San Sebastián, postalez postal - postal a postal' (1902 - 1930), de Gráficas Mitxelena, 'Catalina de Erauso: pasioa eta loria - pasión y gloria' (2025), de Álvaro Bermejo y Joseba Urretabizkaia, o 'Atotxa-Egia' (2024), de Kike Otaegi.

También ha publicado 'Elbira Zipitria andereñoa' (2024), de Antton Kazabon y Jokin Mitxelena, 'Igeldoko historia eta istorioak', de Jabier Iraola Gabilondo (2023), 'Morlans denboran zehar - Morlans a través del tiempo' (2022), de Claudio Artesano Garicano y 'Burnizko potoa' (2020), de Jokin Mitxelena y Antton Kazabon.