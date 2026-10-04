El alcalde de San Sebastián llama a los grandes tenedores a sacar las viviendas vacías al mercado por Alokabide

Archivo - El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha realizado un llamamiento a los grandes tenedores de la ciudad a que saquen las viviendas vacías al mercado a través de Alokabide, la sociedad pública dependiente del Gobierno Vasco. Además, se ha comprometido a que "no habrá nunca ningún desahucio" en la capital guipuzcoana y ha asegurado que tienen viviendas "preparadas" para vulnerables.

Insausti ha realizado este anuncio para la protección de los donostiarras ante posibles desahucios. "Hacemos un llamamiento a los grandes tenedores de la ciudad, a Azora y a Naiz Homes, para que saquen sus viviendas al mercado pero para que lo hagan de una manera justa, para que colaboren con los y las donostiarras, y lo hagan mediante el sistema de Alokabide", ha indicado.

Ha recordado que, hacerlo a través de Alokabide, permite que los propietarios "tengan garantías de que, en casos de impago, de desperfectos, estarán aseguradas sus viviendas, para que se les anime, se les incentive a sacarlas al mercado".

TOPAR LOS PRECIOS

A la vez, ha subrayado que "topa los precios, pone un techo a los precios de esas viviendas para que sean accesibles, para que sean asequibles para todos los donostiarras".

El regidor donostiarra ha hecho público, además, su compromiso con que en la capital guipuzcoana "no habrá nunca ningún desahucio". "Tenemos viviendas preparadas para acoger los desahucios vulnerables, a las personas vulnerables para que no se queden sin ninguna vivienda en Donostia", ha aseverado.