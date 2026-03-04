Alcaldesa de Barakaldo muestra sus condolencias a familias de los fallecidos en la pasarela que cayó al mar en Santander

BILBAO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, ha trasladado sus condolencias a las familias y amistades de los cinco jóvenes fallecidos como consecuencia del colapso y caída al mar de una pasarela en El Bozal en Santander, en especial a los allegados de la víctima barakaldesa.

A través de las redes sociales, Del Campo ha trasladado su cariño y condolencias a las familias y amistades de los jóvenes fallecidos en el trágico accidente ocurrido en Santander, tres de ellos vizcaínos. "No hay palabras que alivien un dolor tan inmenso", ha manifestado.

De manera muy especial, ha trasladado un abrazo a la familia y seres queridos de la joven barakaldesa fallecida. "Barakaldo comparte vuestro dolor y está a vuestro lado en estos momentos tan duros. Como alcaldesa, y como vecina, siento profundamente esta pérdida. Os acompañamos desde el respeto, el afecto y la cercanía de todo un pueblo", ha dicho.

Los cinco fallecidos -cuatro chicas y un chico- en la tragedia de El Bocal de Santander tienen entre 19 y 22 años y son de Igollo de Camargo (Cantabria), Bizkaia (dos chicas de Barakaldo, una residente en el municipio fabril y otra en Bilbao, y un chico de Balmaseda) y Almería.

Además, una joven vecina de Guadalajara continúa desaparecida y una chica más, natural de Elvillar (Álava), está ingresada en la UCI del Hospital Valdecilla, donde se encuentra estable dentro de la gravedad tras el traumatismo sufrido.

Todos ellos formaban un grupo de siete personas, estudiantes del CIFP La Granja de Heras, en Medio Cudeyo (Cantabria), y hacían una ruta por el lugar de los hechos, cuando la pasarela que atravesaban sobre unos acantilados colapsó y cayeron al mar.