La alcaldesa del PNV de Santurtzi renuncia al cargo y lo asume provisionalmente el teniente alcalde, Edorta Rodrigo

BILBAO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de la localidad vizcaína de Santurtzi, Karmele Tubilla Artetxe, ha anunciado que renuncia a su cargo, que lo asumirá provisionalmente el teniente alcalde, Edorta Rodrigo, hasta su sustitución definitiva por el PNV. Tubilla, que alega "razones personales, familiares y políticas" para dimitir, considera que está siendo "utilizada por el resto de partidos políticos para perjudicar la imagen" de los jeltzales en el municipio.

A través de un escrito, Tubilla ha hecho pública su decisión de renunciar a su cargo público como alcaldesa de Santurtzi. Según ha explicado, se trata de una decisión "que no ha sido fácil de adoptar y en la que concurren razones personales, familiares y políticas, además de una nueva expectativa profesional".

Los motivos personales y familiares no ha querido revelarlos, y en cuanto a las razones políticas, se ha mostrado convencida de que en este momento está "siendo utilizada por el resto de partidos políticos para perjudicar la imagen del PPNV en Santurtzi".

"No puedo permitir que eso ocurra, ya que mi compromiso con las siglas de mi partido es absoluto. Siempre he actuado de manera rigurosa y ejemplar en la defensa de los intereses del Ayuntamiento. Seguro que he cometido errores, pero dejo el puesto de alcaldesa con la tranquilidad de haber hecho todo lo posible por y para mejorar la vida de las y los santurtziarras", ha asegurado.

"DECISIONES MUY DURAS"

Tras expresar su convicción de que lo ha conseguido, ha afirmado que hoy se vive en "un pueblo mejor". "He tenido que adoptar decisiones muy duras para mí, que han afectado a personas muy cercanas en el gobierno. Pero, sin prejuzgar su inocencia, creo que debía hacerlo así por el bien de Santurtzi y del partido en el que milito", ha apuntado.

Karmele Tubilla Artetxe ha agradecido a su familia "la paciencia y la comprensión" que he recibido siempre por su parte, a los santurtziarras de los que ha sentido "su apoyo en muchísimas ocasiones", ya ha mostrado su "respeto y agradecimiento también a todo el grupo municipal del PNV".

También agradece a los seis concejales que lee han acompañado estos casi tres años al frente del Ayuntamiento. "También quiero despedirme del resto de concejales y concejalas. Quizás no nos hemos sabido entender, pero, sin duda, les deseo lo mejor para el futuro", ha añadido, para hacer extrensible su agradecimiento a todos los trabajadores del Consistorio.

Por último, ha dado las gracias a su partido, la formación jeltzale, y a los afiliados de Santurtzi en los que siempre ha encontrado "comprensión y palabras de apoyo y ánimo".

"Voy a seguir colaborado en lo que me pidan desde mi partido con total lealtad. A partir de este momento, será el teniente alcalde, Edorta Rodrigo, quien asuma mis funciones hasta que el PNV tome una decisión sobre la persona adecuada para terminar el mandato", ha concluido.