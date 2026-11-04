Alcaldesa de Santurtzi aclara que los expedientes sobre la muerte de Ander no están "ni cerrados ni archivados"

BILBAO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santurtzi (Bizkaia), Itziar Carrocera, ha aclarado que los expedientes informativos sobre la actuación de la Policía Municipal que concluyó con la muerte del joven Ander S.T. el pasado 22 de junio no están "ni cerrados ni archivados", sino que el procedimiento está "suspendido hasta que haya resolución judicial".

En declaraciones a los medios, Carrocera ha expresado su "máximo" respeto a la decisión de la familia de Ander S.T. y la Plataforma Justizia Anderrentzat de recurrir el decreto de Alcaldía en el que el gobierno municipal rechaza abrir expediente y apartar del servicio a los agentes implicados en la actuación policial en la que murió el joven el pasado 22 de junio, y su solicitud de que se suspenda cautelarmente a dichos agentes.

La regidora local ha asegurado que respetan "al máximo el derecho a recurrir y a solicitar cuantas medidas crean necesarias", al tiempo que ha trasladado su "respeto y cercanía" a la familia y a las personas afectadas por este hecho.

Tras asegurar estar "al tanto" de estas solicitudes, ha indicado que se van a analizar "con rigor, respeto y responsabilidad". Una vez hechas las valoraciones, ha dicho que tomará "las decisiones que sean necesarias".

En cuanto a los expedientes informativos sobre la muerte de Ander S.T., ha precisado que se trata de una tramitación interna para "conocer los hechos y poder valorar responsabilidades" y ha aclarado que "se encuentran abiertos", pero su procedimiento está "suspendido hasta que haya resolución judicial". "Eso no quiere decir ni que estén cerrados ni que estén archivados, sino que se retomarán cuando corresponda", ha subrayado.

Carrocera ha mantenido que "lo responsable para adoptar decisiones es conocer todo lo que ha ocurrido y las conclusiones de la investigación". No obstante, ha indicado que están dispuestos a "revisar cualquier circunstancia que sea necesaria" porque "se trata de conocer lo que ha ocurrido, llegar hasta el final y tomar responsabilidades". "Ese es mi compromiso desde el principio", ha concluido.