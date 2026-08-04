La alcaldesa de Vitoria apela a vivir unas fiestas de La Blanca "tranquilas y divertidas, con convivencia y respeto"

Archivo - La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, en la rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha asegurado que la capital alavesa tiene "todo listo" para sus fiestas de La Blanca y ha esperado que los más de 400 actos organizados transcurra "de manera tranquila, divertida, desde la convivencia y el respeto".

Vitoria dará inicio esta tarde, con el 'txupinazo' y Bajada de Celedón, a sus fiestas de la Virgen Blanca, para las que "está todo listo y preparado ya desde hace muchos días", ha señalado Etxebarria en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press.

La alcaldesa espera que "los cuatrocientos y pico de eventos organizados transcurran de una manera tranquila, divertida, sosegada y, desde luego, desde la convivencia y con respeto".

Maider Etxebarria ha destacado que las fiestas de La Blanca son "muy especiales porque discurren todo el rato en la calle", lo que hace que se tenga "un poco más de riesgo", si bien ha confiado en que "no haya ningún incidente".

Según ha explicado, las fiestas de Vitoria contarán con un amplio dispositivo de seguridad coordinado entre Policía Municipal y Ertzaintza, de manera que habrá más 200 agentes de Policía Local y un número similar de agentes de la Ertzaintza para "asegurar que la cobertura sea máxima" y que "todo transcurra de una manera tranquila, sosegada y, desde luego, segura".

HUELGA DE TÉCNICOS

Por otro lado, en relación a la huelga de técnicos de espectáculos convocada para este miércoles, el día Grande de las festividades, ha indicado que, hasta entonces, no se sabrá que eventos se podrán realizar y cuales quedarán cancelados.

La alcaldesa ha defendido el derecho a la huelga y ha esperado que la afección sea "la mínima posible". Aunque inicialmente el Consistorio se planteó pedir servicios mínimos para esta jornada, finalmente decidió no solicitarlo porque, ha precisado, los actos culturales "no son servicios esenciales y, como tal, no pueden tener servicios mínimos".