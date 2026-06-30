Alerta por medusas en las playas vizcaínas de Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil y Bakio, donde hay bandera roja

Archivo - Imagen de una playa con bandera roja. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cruz Roja de Bizkaia ha advertido de la presencia este martes de medusas en las playas vizcaínas de Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil y Bakio, donde ondea la bandera roja, por lo que el baño está prohibida.

A las 14.30 horas de este martes también hay bandera roja en los arenales de la Arena, Las Arenas, Gorrondatxe (Azkorri), Muriola, Aritzatxu, Toña, Laida, Laga, EA, Ogella, Karraspio y Arrigorri.

La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 20 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 24 grados, según los datos de Cruz Roja Bizkaia.