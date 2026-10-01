Alertan de citaciones fraudulentas online con membretes de la Guardia Civil y Europol en Gipuzkoa

SAN SEBASTIÁN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Gipuzkoa ha alertado de citaciones fraudulentas a través de correo electrónico con membretes de la Guardia Civil y Europol, después del aviso dado por una vecina de Zarautz.

Según informa la Guardia Civil de Gipuzkoa, una vecina de Zarautz denunció en el Puesto de Eibar haber recibido un correo electrónico que le daba un plazo de 72 horas para contactar con una supuesta Brigada de Protección de Menores de la Guardia Civil.

Al parecer, el mensaje le amenazaba con ser detenida si no contactaba, alegando que estaba siendo investigada en un procedimiento por pornografía infantil.

La Guardia Civil de Gipuzkoa ha pedido que si se reciben mensajes de este tipo se preste atención y se denuncie. Además, ha explicado que estas campañas utilizan "falsas citaciones judiciales o policiales que exigen una acción urgente o la descarga de archivos para intentar engañar mediante 'phising' o distribuir 'malware'.