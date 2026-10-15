Algo de lluvia en la mitad norte de Euskadi este viernes y bajada de temperaturas

Archivo - Karrantza (Bizkaia) en un día de lluvia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi bajada de las temperaturas y algo de lluvia en la mitad norte. En el cielo habrá muchas nubes en la vertiente cantábrica con algo de lluvia, sobre todo durante la segunda mitad del día. En el sur de Álava se alternarán las nubes con los claros.

El viento soplará del norte y los termómetros descenderán de forma acusada en buena parte del territorio, con máximas que rondarán los 20-22 ºC, aunque serán algo más altas en la mitad sur.