Los alojamientos rurales de Euskadi registran una ocupación media del 75,29% este verano, un punto más que el año pasado

Alojamiento rural - NEKATUR

BILBAO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos rurales asociados a Nekatur, la asociación de alojamientos rurales de Euskadi, han registrado durante julio y agosto una ocupación media del 75,29%, un punto más que la obtenida en el mismo período de 2025.

En función del balance dado a conocer este jueves por Nekatur, Gipuzkoa es el territorio que mayor porcentaje de ocupación ha tenido, un 82,4%. Entre sus comarcas, destaca Alto Deba en julio, con un 92,49% de ocupación, y Oarsoaldea en agosto, con un 94,46%.

En Bizkaia la ocupación media ha sido del 72%. Urdaibai es la preferida en julio, con un 71,90% de ocupación, y la Encartaciones en agosto, con un 93,46%. Álava presenta el menor porcentaje, con una ocupación media del 58% este verano. En este territorio, la comarca de Vitoria-Gasteiz es la que mayor ocupación ha tenido tanto en julio (88,41%) como en agosto (82,11%).

Por lo que respecta a la evolución por meses, en julio la ocupación en los establecimientos asociados a Nekatur ha sido de un 67,65%, más de dos puntos superior a la del pasado verano (65,34%). Por encima de esa media se situó Gipuzkoa, con un 77,42% (superior al 72,72% de julio de 2025), mientras que en Bizkaia ha sido del 61,90% (por encima del 60,12% del año pasado) y en Álava de un 45,79% (por debajo del 52,70% del verano anterior).

En agosto, la ocupación media en Euskadi ha sido de un 82,94%, en este caso inferior al 83,13% de julio de 2025. Los alojamientos alaveses presentan la menor ocupación, con un 70,06% (frente al 73,67% del verano pasado). Los establecimientos vizcaínos alcanzan una ocupación de un 82,34% (81,11% en 2025) y los guipuzcoanos de un 87,41% (87,30% en 2025).

VIAJEROS ESTATALES

Según los datos de Nekatur, el 70% de los turistas que llegan a los alojamientos rurales de Euskadi reservan por habitaciones, aunque también es esta la modalidad de tipo de alquiler que la mayoría de los establecimientos presenta. La reserva de un alojamiento entero es la elegida por el 15% de los turistas, seguida del apartamento rural, con un 14%. Las soluciones mixtas alcanzan el 1% restante.

Un 36% viaja en pareja y otro 33% en familia o amigos, mientras un 12% reserva para grupos superiores a cinco personas. Casi el 74% de las solicitudes de reserva durante el pasado año tenían origen estatal.

Nekatur, fundada en 1991, agrupa a 222 de los 360 alojamientos rurales existentes en Euskadi, con un total de 2.612 plazas (484 en Álava, 620 en Bizkaia y 1.508 en Gipuzkoa).