Alonso advierte a PNV que "no puede pretender hacer la política de Bildu con los votos del PP"

Publicado 03/10/2018 10:02:20 CET

Recuerda que "la única línea roja" que había puesto su partido era no "ir con los de Bildu"

BILBAO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alonso Alonso, ha advertido al PNV de que no puede pretender "hacer la política de Bildu con los votos del PP" y, en este sentido, ha afirmado que "la única línea roja" que había puesto su partido para apoyar al Gobierno Vasco era que "no fuera con los de Bildu".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida a Europa Press, ha subrayado que "no puede hacerse pivotar la estabilidad" del Gobierno Vasco sobre el PP "cuando uno está en el acuerdo con Bildu", un aspecto que el Partido Popular dijo "desde el principio" al lehendakari.

"Le dije que no le iba a dejar colgado, que iba a contar con apoyo si él no iba con los que nosotros consideramos más radicales y que, por tanto, si no iba con los de Bildu, yo no le iba a dejar solo", ha explicado Alonso, que ha insistido en que "ellos han firmado ese acuerdo con Bildu" para las bases del nuevo estatus para Euskadi, pese a que era "la única línea roja que habíamos puesto".

El presidente del PP ha indicado que su partido no pide "ninguna cosa rara" y ha añadido que, "a poco que modificaran la situación, podríamos volver a entendernos", pero en el PNV "no pueden pretender "hacer la política de Bildu con los votos del PP".

(Habrá ampliación)