Alonso no concreta si será candidato a Lehendakari

Actualizado 28/01/2020 13:45:26 CET

El PP propondrá modificar el reglamento del Parlamento para que los partidos puedan votar no a la investidura del lehendakari

VITORIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, no ha querido concretar si será el candidato a lehendakari del PP en las próximas elecciones autonómicas pero se ha mostrado "ilusionado" con el proyecto político del PP vasco, "única alternativa al régimen nacionalista" del PNV. "El proyecto fundamental que yo quiero liderar y que queremos presentar a la sociedad vasca es un proyecto que se apoya en esa alternativa liberal y foral y que llama a la unidad constitucional", ha explicado.

En una rueda de prensa celebrada en la sede del PP en Vitoria, Alonso ha afirmado que, a pesar de que todavía no se conoce la fecha de convocatoria de elecciones a la Lehendakaritza, "el PP está preparado ante cualquier eventualidad que se pueda producir en los próximos meses".

Tras hacer referencia a los "movimientos" que se están produciendo en el resto de partidos vascos poniendo en marcha la designación de sus candidatos a lehendakari, ha indicado que el PP "no tardará mucho en anunciar sus decisiones".

"Yo tengo ilusión en un proyecto político que tiene unas bases aprobadas en la convención celebrada por el PP, a las que doy una extraordinaria importancia", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que el PP vasco planteaba un proyecto liberal, comprometido con la tierra, un proyecto de raíz foralista para aglutinar el centro-derecha vasco en torno a una idea constitucional.

Preguntado sobre si quiere ser el candidato a lehendakari, Alonso ha recordado que su partido tiene "sus plazos" para elegir la candidatura, un asunto que espera que sea "despejado, a satisfacción de todos, en las próximas semanas". "No es por falta de ganas y voluntad", ha indicado.

Asimismo, ha defendido que la "misión" del PP del País Vasco y "su vocación e ilusión política es liderar una alternativa". "No nos resignamos a un monopolio de poder nacionalista. Creemos que la gente que cree en la Constitución y en otro modelo de convivencia tiene que plantear con fuerza otro alternativa, y esa alternativa solo la puede plantear el PP", ha insistido.

Alonso ha destacado que el propósito del PP es "limitar el poder, aumentar la participación democrática, fortalecer el peso del Parlamento en el control del gobierno y comprometer la acción del Parlamento a un programa de gobierno que pueda ser compartido".

MODIFICAR EL REGLAMENTO

El presidente del PP vasco ha defendido que "mientras dure el periodo de sesiones, es necesario que el Parlamento redoble su acción de control a la acción del Gobierno" y ha avanzado que el PP presentará una iniciativa para modificar el reglamento de la Cámara en lo referente a la elección del lehendakari.

Según ha explicado, en la actualidad el Gobierno Vasco es elegido "sin la confianza del Parlamento" porque en la votación solo está permitido votar sí o abstención.

Además, ha detallado que esta situación se produce por una decisión de la Presidencia del Parlamento Vasco que "interpretó en su día que los parlamentarios no podían votar no a la investidura del lehendakari". "Es más fácil elegir al lehendakari que aprobar una proposición no de ley", ha criticado.

Para el PP, esta situación es una "anomalía" y "está en el origen del bloqueo y falta de confianza que se ha establecido entre el Parlamento y el lehendakari". "El Parlamento no se siente comprometido con un programa de investidura que no puede votar", ha defendido.

Alonso ha explicado que el PP va a presentar una proposición de modificación del reglamento del Parlamento para cambiarlo y que se pueda votar no, para que pueda haber "candidaturas sucesivas, que es lo que ocurre en todas partes" y que "obligará al candidato a negociar". "El PP va a discutir que el PNV mande siempre y sin ninguna oposición", ha asegurado.

Asimismo ha informado de que, tras el anuncio de Borja Semper de abandonar la política, correrán las listas, y su escaño en el Parlamento Vasco será ocupado por Asun Guerra.

EL "PODER" DEL PNV

Alonso ha criticado que el "poder" del PNV "llega a todas partes" y "quiere achicar todos los espacios de la sociedad civil o de cualquier otra posibilidad de pensamiento político de alternativa". "Es un poder tan amplio que va recortando las libertades", ha asegurado.

Asimismo, ha denunciado que la "prioridad" del PNV es que "cada vez haya menos España en el País Vasco, que se resquebraje la unidad constitucional e ir avanzando hacia el soberanismo", y "le da igual de la mano de quién".

"Lo hace con EH Bildu en la Ponencia de autogobierno y cuenta también con la docilidad del PSE, quizás con su complicidad", ha indicado, antes de denunciar que el PSE "se presenta a las elecciones con el propósito de tener una Consejería más que ahora".

También ha criticado la "falta de transparencia" del PNV con los "documentos aprobados en materia de autogobierno" y ha apuntado a la posibilidad de que esta propuesta lleve a Euskadi a la "vía catalana". "Lo hacen con oscurantismo, de espaldas a la ciudadanía", ha insistido.