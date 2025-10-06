Alrededor de 200 personas de cerca de 70 países analizan en Vitoria-Gasteiz ejemplos prácticos de gobierno abierto

El encuentro se ha celebrado en el marco de la Cumbre Global OGP - GOBIERNO VASCO

Ubarretxena afirma que Euskadi aspira a ser "un territorio referente en materia de calidad democrática"

VITORIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 200 personas de cerca de 70 países se han reunido este lunes en Vitoria-Gasteiz para exponer y debatir ejemplos prácticos de gobierno abierto a nivel local. El encuentro, que se ha celebrado en el marco de la Cumbre Global OGP que se celebra esta semana en Vitoria-Gasteiz, ha sido organizado por el Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales y los Ayuntamientos de las tres capitales, así como representantes de la sociedad civil.

Jefes de gobierno, funcionarios públicos, sociedad civil, socios regionales y expertos temáticos de diferentes países han podido compartir avances, lecciones aprendidas, impulsar nuevas colaboraciones y fortalecer la red de líderes para el futuro.

Este encuentro ha acogido la exposición de ejemplos prácticos de gobierno abierto a nivel local y por medio de diálogos y experiencias en temas como la inteligencia artificial, la migración, los espacios cívicos, la participación, el acceso a la información o la democracia deliberativa.

En su discurso de apertura, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha destacado que Euskadi lleva años trabajando". "Debemos hacer una apuesta inequívoca por la democracia, por una cultura de gobernanza que promueva los valores comunitarios y democráticos para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y mejorar la relación entre Administración y ciudadanía", ha manifestado.

Euskadi forma parte de la red de Gobiernos Locales de la Alianza para el Gobierno Abierto, OGP, desde el año 2018, como un caso singular de liderazgo multinivel, integrado por el Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales y los ayuntamientos de las tres capitales, así como representantes de la sociedad civil.

A lo largo de estos años, Euskadi ha implementado dos planes de acción (2018-2020 y 2021-2024) y recientemente, se ha presentado el tercer plan de acción 2025-2028, que es el fruto de un amplio proceso de co-creación con la ciudadanía y los agentes.

El nuevo plan OGP Euskadi 2025-2028 ha contado con la participación de más de 8.000 personas a nivel individual y 18 agentes e incluye cuatro nuevos compromisos y proyectos para seguir avanzando en Gobierno Abierto.