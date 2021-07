Urkullu dice que se tomarán las medidas necesarias tras el récord de contagios por la "imprevisible" variante Delta

ARTZINIEGA (ÁLAVA), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) adoptará mañana las medidas necesarias, dentro de sus capacidades, "para intentar atajar" la alta transmisión de la "imprevisible" variante Delta, tras el récord de contagios que se ha registrado este miércoles en la Comunidad Autónoma Vasca, al alcanzar los 1.583 nuevos positivos y elevar a 630 la incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes.

Para ello, ha precisado que se profundizará en las posibilidades que permite la Ley Antipandemia que se aprobó el pasado 24 de junio en el Parlamento Vasco.

Durante su visita la planta de papel Lucart en la localidad alavesa de Artziniega, Urkullu ha señalado que la incidencia de la variante Delta, que ya supone el 75% de los casos covid en Euskadi, es

"absolutamente imprevisible", aunque ha apuntado que es algo que está ocurriendo en otros lugares del Estado y de Europa.

El Lehendakari ha recordado que para este jueves hay prevista una reunión del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), que abordará la situación epidemiológica, en base a los dictámenes que elaborará la comisión cientifico-técnica hoy y mañana.

"Tenemos una capacidad de actuación en función de la Ley 2/21 del 24 de junio. Vamos a seguir profundizando en ellas. Además, si es necesario, adoptaremos cuantas estimemos necesarias para intentar atajar la transmisión que se está produciendo", ha añadido.

PETICIONES A SÁNCHEZ

El presidente del Gobierno vasco ha eludido pronunciarse sobre el rechazo del Gobierno del Estado a su petición al presidente Pedro Sánchez para que establezca la obligatoriedad del uso de la mascarilla y en la que le reclama que, "con carácter urgente", a poder ser esta misma semana, dote a las comunidades autónomas de medidas con "seguridad jurídica" para limitar la movilidad nocturna y restringir el número de personas que se pueden agrupar.

El Lehendakari, que no ha recibido una respuesta directa del Ejecutivo de Sánchez, sino que ha conocido el rechazo a sus plantemientos a través de declaraciones públicas de sus ministras, ha recordado que él siempre ha mantenido una actitud de "lealtad" a la administración estatal.

"He recibido la respuesta que he recibido y de la manera que lo he recibido. No tengo nada más que decir en este sentido", ha querido zanjar Iñigo Urkullu.