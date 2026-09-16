Ambiente fresco con algunas precipitaciones en la mitad norte de Euskadi este jueves

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas bajo la lluvia - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

BILBAO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi ambiente fresco con algunas precipitaciones en la mitad norte. Habrá cielos nubosos a muy nubosos con algunas precipitaciones débiles en la vertiente cantábrica, especialmente por la mañana.

A lo largo de la tarde remitirá y se abrirán claros, amplios en el sur. El viento soplará del nor/noroeste flojo a moderado, con unas temperaturas que rondarán los 18-22 ºC en gran parte del territorio.