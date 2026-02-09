Ambiente lluvioso y ascenso de las temperaturas, este martes en Euskadi

BILBAO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi una jornada con ascenso de las temperaturas y en la que habrá un ambiente lluvioso.

Subirán las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, que rondarán los 20°C cerca de la costa. No lloverá durante toda la jornada, sino que las precipitaciones llegarán al ritmo que marquen los sucesivos frentes que atravesarán Euskadi durante el día.

La lluvia será más probable de madrugada y a primeras horas de la mañana y después, por la tarde-noche, cuando no se descartarán tormentas en la mitad norte. El viento soplará intenso del oeste y suroeste.