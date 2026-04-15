Ambiente primaveral y ascenso de las temperaturas máximas, este jueves en Euskadi

Cielos con algunas nubes en Bilbao (archivo) - EUROPA PRESS

BILBAO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi ambiente primaveral y ascenso de las temperaturas máximas, que rondarán los 24 grados en la costa.

En el cielo aparecerán algunas nubes, sobre todo de madrugada y a primeras y últimas horas, pero el ambiente será soleado durante gran parte de la jornada. El viento soplará variable, aunque se fijará del nordeste a partir del mediodía.

Las temperaturas máximas rondaran los 22-24 grados en todo el territorio, mientras que las mínimas oscilarán entre los 8 grados del interior y los 13 grados en la costa.