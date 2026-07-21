Ambiente soleado y ascenso de las temperaturas, este miércoles en Euskadi

Archivo - Sol en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles un ambiente plenamente veraniego y un nuevo ascenso de las temperaturas.

Predominará el ambiente soleado, con algunas nubes medias y altas durante la primera mitad de la jornada y también podría haber algo de calima.

El viento se fijará del norte por la tarde y ganará intensidad, contribuyendo a suavizar ligeramente el ambiente cerca de la costa. En el interior hará bochorno.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 33 ºC en el interior y rondarán los 28-31 ºC en la costa, mientras que las mínimas oscilarán entre los 13 ºC en el interior y los 20 ºC en la costa.