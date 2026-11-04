Ambiente soleado, con frío a primeras y últimas horas, este jueves en Euskadi

Cielos nublados en Vitoria-Gasteiz - EUROPA PRESS

BILBAO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi ambiente soleado, con frío a primeras y últimas horas, con temperaturas máximas que no superarán los 17 ºC.

Se registrarán brumas y nieblas a primeras horas, que rápidamente darán paso a cielos despejados. En puntos del Valle del Ebro las nieblas podrían persistir hasta media mañana.

El ambiente seguirá siendo frío al amanecer y por la noche, con heladas en algunos puntos del interior. Las máximas tenderán a subir ligeramente y rondarán los 14-17 ºC, mientras que las mínimas oscilarán entre los 0 ºC del interior y los 6 ºC en la costa.