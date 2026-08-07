Ambiente veraniego este sábado en Euskadi, aunque con posibilidad de tormentas al final del día

Archivo - Globo aerostático en una jornada soleada - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi ambiente plenamente veraniego, aunque con posibilidad de tormentas al final del día. Las temperaturas máximas superarán los 30 ºC en buena parte del interior e incluso los 35 ºC en el valle del Ebro, mientras que en la costa se quedarán entre los 25 y 28 ºC.

La mañana será soleada y con cielos despejados, pero durante la tarde crecerán nubes de evolución que dejarán algunos chubascos y tormentas, sin descartar la posibilidad de granizo.

El viento será flojo y variable durante la primera mitad del día, aunque a partir del mediodía se impondrá la componente norte en la zona cantábrica. En áreas de tormenta podrían registrarse rachas muy fuertes de viento.